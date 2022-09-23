群創總座：面板價格第4季可望止跌 惟市場變數待觀察
全球面板價格今年來持續下滑，在全球面板廠調整供給因應之後，市場關注面板價格止跌契機及下游需求何時可望回溫，對此，群創（3481）總經理楊柱祥今（23）日表示，電視面板供需近期已回到較健康水準，預期大尺寸的電視面板價格第4季可望止跌，其他尺寸的面板價格也有機會跟上來。
對於目前全球面板市況，楊柱祥強調，大致仍維持先前第3季法說會時的看法，不過，他也指出，目前全球經濟面臨通膨、戰爭等因素衝擊，變數很多未來市場供需要再觀察，但後市將陸續迎接中國十一長假、雙十一大促銷、以及歐美的黑色星期五、耶誕假期銷售表現，對需求端較有利。
對於後市，楊柱祥僅表示，各大面板廠也減產的差不多了，供給面明顯調整，希望明年第1季接單能夠回升。
至於減產動作會持續到何時，楊柱祥則是指出，在整體經濟穩定之後，減產動作還會有一至二季的遞延，因此，希望最快明年第1、2季就能夠逐漸擺脫目前減產情況。
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