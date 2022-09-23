鴻海攜手Indika能源 加速印尼電動車產業發展

鴻海（2317）與印尼Indika能源今（23）日宣布，雙方將成立合資公司，在印尼製造商用電動車、電動車電池，以及提供管理諮詢服務。印尼Indika能源是透過旗下子公司PT Mitra Motor Group（NMG）與鴻海的附屬公司Foxteq Singapore Pte. Ltd.，雙方合資成立PT Foxconn Indika Motor（FIM）。

Indika能源投資長Purbaja Pantja表示，看到在印尼發展電動車的巨大潛力，該公司很高興與鴻海成為合作夥伴，鴻海是跨國公司正致力發展電動車事業。雙方的合作將在印尼提供完整的電動車生態系統，而且其目標是支持印尼成為領先的電動車與電池生態系統的開發者。印尼政府之前已經宣布其目標，要在2030年之前，電動車的滲透率要達到200萬輛，以及1,300萬輛的電動機車。

鴻海電池策略主管Troy Wu表示，印尼是東南亞最大經濟體，也是2022年G20與2023年東協領袖會議的主辦國，並致力承諾淨零碳排的目標，雙方成立合資公司，將可以支持鴻海承諾支援我們在印尼的夥伴，雙方攜手達成建立永續生態系統的目標。

鴻海、印尼投資部、印尼電池公司（PT. Industri Baterai Indonesia, IBC ）、Indika能源公司（PT. Indika Energy）和Gogoro是在2022年1月簽署合作備忘錄（MoU），共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，希望在印尼開發永續的新能源生態鏈。

這次鴻海與印尼Indika能源攜手成立FIM，是落實MoU的具體行動。