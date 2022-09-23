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橋科匝道環差案初審未通過 環保署：補件後再審

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

環保署今（23）日召開「岡山交流道增設橋科匝道」環差會，因開發單位資料未備齊，無法說明施工時帶來的污染因應對策，環保署要求補齊解決方案後再審，環差會初審未通過。

橋頭科學園區緊鄰國道一號，確定進駐廠商包含日月光、鴻海、國巨等，為了健全橋頭園區聯外路網，內政部計畫進行橋科聯外道路工程，工程可分為三處，分別為越國道一號的60公尺寬新道路將會新建橋涵，第二處則是高速公路旁則將新建聯絡道，橋科東北側與高鐵銜接處，將闢建高鐵橋下道路連接橋科及186市道。

另外是此次環差會的新建橋科匝道，高速公路在岡山交流道及橋科匝道路段將新增聯絡道，科匝道若新建完畢，對於車流匯入國道更加方便，而工程將墊高路面及拓寬車道，因此對周邊環境進行差異評估分析。

高公局日前指出，橋科匝道及聯絡道工程預計在明年初開工，不過今日橋科匝道環差會未通過，恐要等到開發單位補齊相關資料，包含施工合理性、是否增設空氣品質增設站、建立隔音牆，針對土壤以及廢水的污染問題如何因應等策略，才會進行第二次審理，預計在年底前進行，而砸道拓寬工程是否延宕，對於橋頭科學園區聯外交通服務的影響，是後續關注重點。

國道 岡山 高速公路

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