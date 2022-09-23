imec攜手Nokia貝爾實驗室 開發100G PON關鍵元件

比利時微電子研究中心（imec）今日宣布，其旗下的IDLab實驗室（其設於根特大學與安特衛普大學的研究團隊）攜手Nokia貝爾實驗室，展示全球首款上行突發模式線性轉阻放大器（linear burst-mode transimpedance amplifier；TIA），該晶片支援50Gbps不歸零訊號與100Gbps PAM-4訊號的位元傳輸速率，開創新一代被動式光纖網路（PON）超高速傳傳輸效能。

imec指出，PON技術帶給住宅與商業用戶高速寬頻網路，同時支援5G等行動網路的前傳與後傳服務。

PON網路的特色是樹狀拓樸結構，開放多位網路用戶共用一條光纖鏈路來連接至中央機房內的單台OLT設備。這不僅可以實現具備成本效益的網路部署，還改變了封包在網路上的傳輸模式。下行流量會在網路上不斷傳輸，但上行流量會透過突發模式時脈傳輸，透過分時運作來避免碰撞。

隨著10G PON產品銷量竄升，首批25G PON商用解決方案即將上市，PON技術也在迅速發展。儘管如此，在推出下一代PON服務以前，仍有些挑戰需要面對，尤其是上行鏈路。

傳輸至OLT接收器的上行封包可能展現高動態的光功率範圍，因為光纖分配網路（ODN）具備差動路徑損失，光纖網路終端（ONT）的發射器也具備不同的輸出功率。此外，OLT與ONT設備之間的距離也會帶來影響，短的可能只有數百公尺，長的達到幾十公里。

IDLab類比／混合訊號晶片設計的資深研究員Gertjan Coudyzer表示，這些傳輸特性會因為新一代 PON的高速運作而增強，因此確保所有傳送到OLT的封包具備大致相同的訊號強度將是關鍵。另外，還必須把額外添加的資料傳輸時間降到最低，也就是控制在數十奈秒內。

IDLab實驗室攜手Nokia貝爾實驗室，合作開發上行突發模式線性轉阻放大器，可讓光纖線路終端（OLT）設備就能處理上行封包訊號強度變動與品質衰變的問題；並強化新一代被動式光纖網路的超高速傳輸性能。這款創新的轉阻放大器至關重要，尤其是對100G等級的超高速PON而言。這項晶片也將促進未來大規模部署100G PON。