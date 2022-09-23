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聯發科智慧手機市占再創高峰 連八季全球第一

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

研調機構Counterpoint統計，聯發科（2454）智慧手機連八季稱霸全球，第2季市占率攀高至39%。不過，受終端市場疲弱影響，外資報告發布報告，維持加碼評等，但調降目標價格。聯發科股價今（23）日下跌11元，終場收在580元。

聯發科今日開盤開在平盤價位591元，微幅上升至594元，但盤中仍不敵賣壓湧現，終場收在今日最低價位580元。籌碼方面，外資連三日賣出3,614張，投信連六日買進2,019張，自營商連四日買進353張，呈現土洋對作的局面。

Counterpoint資料顯示，美商高通（Qualcomm）市占率自第1季的33%，下滑至第2季29%，位居全球第二；聯發科拉大雙方差距達10個百分點。

聯發科第2季法說會表示，近幾個月高通膨影響消費者信心，總體經濟的挑戰增加市場需求的不確定性，也導致晶片需求的下降；觀察到客戶及其銷售通路已開始積極調整庫存，預期未來的兩到三個季度都還會持續調整，在這樣的環境下，聯發科技會謹慎管理庫存、成本及費用。

展望第3季，蔡力行表示，在客戶持續的庫存調整之下，預期第三季營收（以美金對台幣匯率 1 比 29.5 計算）將在1,417億至1,542億之間，與前一季相 比，約下降1%至9%，與去年相比，約成長8%至18%。營業毛利率預估將為 49% ± 1.5%，費用率預估將為 26% ± 2%。

聯發科 台幣匯率

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