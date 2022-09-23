鴻海攜手印尼能源商Indika 成立合資公司FIM

印尼的Indika能源公司(PT. Indika Energy) 今（23）日宣布，通過其子公司PT Mitra Motor Group (MMG)，與鴻海（2317）的附屬公司 Foxteq Singapore Pte 建立合資公司，擴大其對電動汽車領域的淨零排放承諾。合資公司「PT Foxconn Indika Motor」 (FIM) 將從事商用電動汽車和電動電池的製造業務，並提供管理諮詢服務。

Indika Energy 董事兼集團首席投資長Purbaja Pantja表示，印尼汽車發展將有巨大潛力，Indika Energy 很高興與鴻海作為一家開發電動汽車的全球公司合作。此次合作將為印尼提供全面的電動汽車生態系統，旨在支持該國成為領先的電動汽車和電池生態系統開發商之一。

鴻海電池戰略負責人Troy Wu表示，印尼是東南亞最大的經濟體，也是今年G20和明年東盟的領導者。它致力於實現雄心勃勃的淨零排放目標，這家合資企業凸顯鴻海致力於支持在印尼的合作夥伴，實現建立可持續生態系統的承諾。

FIM的成立是Indika能源、鴻海等合作夥伴於2022年1月簽署的合作備忘錄（MoU）的延續。此合作透過印尼建置-運營-本地化（BOL）計劃而進行。BOL計劃分為建置、運營和本地化三個階段進行，旨在提高印尼產業在電動汽車產業，及其包括電池在內的配套產業。 Indika Energy、鴻海等將探索廣泛的投資合作，在印尼建立全面的電動汽車生態系統。

Indika是印尼第三大煤炭生產商，近來一直設法提高煤炭以外收入，例如金礦及電動車。該公司規劃，2025年預計有50%營收來自煤炭以外事業。印尼有2.7億人口，政府目標是在2030年讓1,300萬輛電動機車、220萬台電動車上路。