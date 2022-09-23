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鴻海攜手印尼能源商Indika 成立合資公司FIM

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
Indika Energy 董事兼集團首席投資長Purbaja Pantja（左）、鴻海電池戰略負責人Troy Wu，加強印尼電動汽車生態系統的發展。鴻海／提供
Indika Energy 董事兼集團首席投資長Purbaja Pantja（左）、鴻海電池戰略負責人Troy Wu，加強印尼電動汽車生態系統的發展。鴻海／提供

印尼的Indika能源公司(PT. Indika Energy) 今（23）日宣布，通過其子公司PT Mitra Motor Group (MMG)，與鴻海（2317）的附屬公司 Foxteq Singapore Pte 建立合資公司，擴大其對電動汽車領域的淨零排放承諾。合資公司「PT Foxconn Indika Motor」 (FIM) 將從事商用電動汽車和電動電池的製造業務，並提供管理諮詢服務。

Indika Energy 董事兼集團首席投資長Purbaja Pantja表示，印尼汽車發展將有巨大潛力，Indika Energy 很高興與鴻海作為一家開發電動汽車的全球公司合作。此次合作將為印尼提供全面的電動汽車生態系統，旨在支持該國成為領先的電動汽車和電池生態系統開發商之一。

鴻海電池戰略負責人Troy Wu表示，印尼是東南亞最大的經濟體，也是今年G20和明年東盟的領導者。它致力於實現雄心勃勃的淨零排放目標，這家合資企業凸顯鴻海致力於支持在印尼的合作夥伴，實現建立可持續生態系統的承諾。

FIM的成立是Indika能源、鴻海等合作夥伴於2022年1月簽署的合作備忘錄（MoU）的延續。此合作透過印尼建置-運營-本地化（BOL）計劃而進行。BOL計劃分為建置、運營和本地化三個階段進行，旨在提高印尼產業在電動汽車產業，及其包括電池在內的配套產業。 Indika Energy、鴻海等將探索廣泛的投資合作，在印尼建立全面的電動汽車生態系統。

Indika是印尼第三大煤炭生產商，近來一直設法提高煤炭以外收入，例如金礦及電動車。該公司規劃，2025年預計有50%營收來自煤炭以外事業。印尼有2.7億人口，政府目標是在2030年讓1,300萬輛電動機車、220萬台電動車上路。

印尼 電動汽車 鴻海

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