臻鼎子公司鵬鼎積極開拓車用 BMS用板已開始供貨

全球PCB龍頭臻鼎子公司鵬鼎22日發布投資者關係活動記錄表，提到車用布局進展，其中BMS用板已開始供貨。

汽車電子方面，鵬鼎控股表示，公司汽車BMS板已通過認證，目前已開始給電池廠大量供貨，同時公司積極佈局ADAS以及車用影像感測產品等市場，目前已有包括自駕控制器、雷達模組、影像模組等在內的多款車載產品供貨。

鵬鼎提到，公司汽車電子產品主要通過與Tier 1模組廠合作，產品儲備不斷增加，因每個車型的需求規模不大，所以汽車電子產品目前總體營收體量不大，但未來隨著越來越多的產品得到認證，這一領域的成長將會比較顯著。

鵬鼎在投資者關係活動記錄表也提到，下半年屬於公司生產旺季，目前產能利用率處於高檔，高階智慧機需求仍然是穩定提升，能夠帶動公司通訊產品成長。此外VR及其他消費電子產品、5G、AI與伺服器器設備、汽車電子等將成為PCB行業新成長動能。