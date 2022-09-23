低價5G單晶片恐爆價格戰 外資降聯發科目標價至800元

美系外資最新報告調降聯發科目標價，由880元降至800元，但維持加碼評等，主要是認為因競爭對手高通明年將在新興市場推出5G低價版手機，預估將引爆低價5G單晶片價格戰，聯發科將跟進，恐將影響平均單價的走勢。

美系外資表示，高通明年將鎖定新興市場5G低價版手機需求，推出5G低價版手機（價格約人民幣1,000元或美金150元），聯發科也將會跟進，低價5G單晶片價格戰恐將衝擊ASP的走勢往下。

美系外資強調，雖然預估ASP下滑，但不會壓縮毛利率太多，預估聯發科明年營收成長3%，預估今明後年毛利率：49.3%、46.6%、45.9%，預估今明後年EPS分別為77.7元、65.7元、62.77元。

聯發科今（23）日以591元平盤開出，一度下滑至580元，盤中跌幅1.69%，寫下去年9月以來的新低價。