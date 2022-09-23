推動永續 聯強代理台達電消費性電源品牌Innergie

聯強國際（2347）繼擬定「永續聯強，守護地球」ESG政策後，持續加大推廣低碳節能商品的力度，近日宣布代理台達電（2308）消費性電源品牌 Innergie 全系列萬用充電器及零配件，憑藉著台達在電源效率的領先科技與環境永續的長期投入，結合聯強在通路與消費市場的深廣布局，將更符合大眾期待的環境友善商品推廣給更多消費者，達到企業經營積效與環境永續並進的ESG目標。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，聯強橫跨電子產業與通路業，連結上游製造及品牌廠商與下游消費市場，最能夠了解電子產業趨勢以及消費市場需求，消費者期待電子產品能夠輕薄短小、方便可攜、節能多工、快速萬用，製造廠商則盡力追求材料與能源的高效應用，與全球的環保趨勢不謀而合。李建宗表示，台達的經營使命是「環保 節能 愛地球」，旗下 Innergie 全系列商品除了具備高效節能、輕巧、快速、方便、多功能的優勢，在產品材質、製造過程、包裝、物流等方面更兼顧環保節能、低碳減排，完美呼應聯強推動ESG推廣低碳節能商品的政策。

聯強近年積極推動「永續聯強，守護地球」的ESG政策，也希望透過更多節能減碳產品的推廣，達到上下游互利以及環境共好的目標。

在現代生活中充斥著各式各樣電子產品，除了人手一支的手機，很多人還同時擁有平板電腦、筆記型電腦、遊戲機等多部電子裝置，然而不同裝置、不同品牌、不同機型的充電插頭氾濫，不僅外出旅行要記得攜帶許多插頭、連接線，即使在家也可能常常找不到某個裝置對應的充電器。除此之外，許多老舊或是規格較次的充電器除了充電效率不佳，也存在安全性的問題。

Innergie 旗艦系列「One For All萬用充電器」，主打「一顆勝所有」，全方位支援USB-C 裝置，產品橫跨63瓦、60瓦、45瓦、30瓦等不同功率，內建 PD 快充技術，滿足手機、平板、筆電、遊戲機、行動電源等各種裝置需求，提供消費者最化繁為簡的充電方案。每一顆 Innergie充電器從設計、製造等各生產環節都致力於節能減碳環保，生產廠區亦獲得UL2799廢棄物零掩埋（白金級）認證。未來聯強將透過多元的銷售管道，將 Innergie 充電器推廣給更多消費者，為充電器市場帶來一個更友善環境的選擇。