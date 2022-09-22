僑委會高科技人才培訓基地啟動 將攜台積電留用4萬僑生

僑務委員會積極推動「高科技人才培訓基地」計畫，從提供完善優質技職教育著手，擴大招收海外優秀華裔僑生學生來台升學，以培育海內外企業及新南向國家產業政策發展所需的高科技人才。

僑委會今（22）日舉辦「僑務委員會高科技人才培訓基地記者會」，邀請包括馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍、泰國貿易經濟辦事處簽證暨政治組長張欽順、六所高科技人才培訓基地合作學校校長及代表，以及僑委會海青副學士學位班學校代表、明新科技大學與台積電公司（2330）等產學合作企業代表、在台僑台商、東南亞各國在台校友會及歸僑協會代表等貴賓出席。

僑委會委員長童振源首先感謝與會貴賓，見證台灣產官學三方合作的僑生人才培育，與新南向國家科技產業上的合作計畫。近年台灣特別是半導體產業有39個月的成長，因此透過鏈結產、官、學三方合力，共同培育高科技人才，達成產學合一、學以致用的培訓計畫，培育與留用僑生人才，為企業所用。

全球攬才育才留才 招生8.5萬名

目前台灣企業與海外僑台商都迫切需要人才，僑生不僅具有雙語能力，還有僑居地在地化優勢，可以協助台灣企業布局全球。童振源指出，配合政府2021至2030年全球攬才、育才、留才人才政策，僑委會以招生超過8.5萬名大學僑生及「海外青年技術訓練班」（簡稱「海青班」）海青班學生為目標，並將分別留用大學僑生4萬7,540人，以及海青班僑生1萬人。

為了達成任務，僑委會提出22項策略、74項方法，其中一項便是「高科技人才培訓基地」，將透過僑委會、海外僑台商及各國駐台代表處三方合作，共同商議對接亞東科技大學、龍華科技大學、弘光科技大學、國立勤益科技大學、崑山科技大學，以及國立屏東科技大學等六所國內優質科技大學校跨域合作，成立「一國一校一高科技人才培訓基地」，共同培育更多優秀的東南亞僑生人才。

童振源進一步說明，為提供海外青年能來台學習專業的技職課程，培育各國所需人才，僑委會開設多兩類種學制專班，包括「海外青年技術訓練班」及「3+4產學攜手合作僑生技職專班」及「海外青年技術訓練班」。

提供產業發展所需領域學位 鼓勵在台工作

其中，海青班自1963年推動以來，已培育出各領域超過2萬餘名專業人才；但過去海青班學生因無學位，畢業後不能經由評點制申請留台工作，因此僑委會今年推動轉型為「二年制副學士學位班」，針對國家產業發展所需領域，開設製造業、營造業、機構看護（長照）與、農業及電子商務(含資料處理）等相關科系，擴大培育，並將海青班畢業生納入評點制適用對象，鼓勵僑生發揮所長在台工作。

明年僑委會也將與國立勤益科技大學及明新科技大學，試辦四年制「海外青年產學合作四年制僑生技術訓練專班」；以產學合作方式吸引高三畢業或同等學歷的僑生，來台灣的科技大學學習四年技職課程(大學部)，實習期間更提供工作津貼收入，減輕學生經濟負擔。

成立僑生人才大聯盟 建立交流合作平台

童振源表示，為了擴大推動僑生來台就學、輔導及留用就業等各方面政策，僑委會也推動成立「僑生人才大聯盟」，結合海內外資源及產官學界能量，實現「資訊共享」「交流合作」、「資源共享」、與「交流合作」「資訊共享」三大目標，建立交流合作平台。

童振源也感謝與專班合作的企業代表，包括台積電、鴻海（2317）、宏碁（2353）、華泰（2329）、北鉅、智聯（6751）、宏全（9939）、東佑達、全球傳動（4540）、稜研及1111人力銀行等，提供合作機會與大學共同培育與留用僑生。

何瑞萍表示，期待透過台灣與馬來西亞的合作，培育更多兩國所需要的高科技人才，也藉由產學合作的機會，讓學生學以致用，縮短學用落差，彼此建立良好友誼與交流，加深兩國邦誼。張欽順也表示，這個計畫不只能幫助學生有產學合作的機會，也幫助企業提供所需人才；他聽聞台灣即將開放邊境，相信未來會有更多泰國及東南亞地區學生來台念書，不管留台或返回僑居地工作，泰國貿易經濟辦事處都將全力支持。