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和碩砸近30億元 擴充越南廠產能

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

代工大廠和碩（4938）持續強化海外布局，今（22）日公告投資越南子公司近30億元，據悉，和碩越南廠目前已進入量產，主要生產消費性電子產品，本次為擴增越南廠產能，以因應微軟Surface系列部分產品及Google智慧音箱等代工業務。

和碩代子公司鎧勝控股決議通過投資PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，後者為和碩越南子公司，交易總金額約為29.72億元。和碩表示，主要是因應業務需求之長期投資。

和碩越南廠位於越南海防市的新興工業區，公司原先規劃2021下半年進入量產，但在新冠疫情影響下，拖累該廠原訂建廠及生產進度，直到今年度才開始量產。

隨著中美地緣政治衝突加劇，在客戶要求下，和碩近年加快腳步前往東南亞設廠，其中越南廠主要生產消費性電子產品，據了解是微軟Surface系列部分產品及Google智慧音箱等代工業務。

和碩非中國產能涵蓋台灣、北美墨西哥及東南亞印尼、越南、印度，其中，東南亞以印尼巴淡島最先量產，主要生產網通產品，越南及印度則是今年才進入量產階段，印度主要規劃代工iPhone。

在北美洲方面，和碩9月中旬才公告投資旗下墨西哥子公司14.86億元，本案為原定投資計畫一部份，和碩表示，本次目的為公司業務需求之長期投資，市場推測，主要是因應電動車客戶如特斯拉（Tesla）等在北美當地需求，因此和碩逐步擴大墨西哥廠產能。

和碩於去年11月及今年5月分別公告北美區投資預算，兩者合計金額約達2.1億美金（新台幣約65.29億元），本次鎧勝投資案為前述2.1億美金預算中實際執行金額一部份。

在基本面部分，和碩今年8月因舊款iPhone 13大量出貨，加上消費性電子及通訊產品業務表現亦佳，非PC業務拉貨動能轉強，營收雙成長，年增36%、月增7.5%，創歷年同期新高紀錄。

展望本季營運，和碩指出，非PC業務季對季仍維持成長。整體來看，仍看好第3季為傳統旺季，預估三大產品線將繳出季對季成長。

和碩 越南

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