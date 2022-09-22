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蘋果iPhone 14加持 美律Q4出貨暢旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

蘋果電聲元件供應商美律（2439）總裁黃朝豊今（22）日指出，受惠美系大客戶新機銷售暢旺，公司手機揚聲器出貨量優於原先預期，預料第4季出貨力道會更加強烈，營運表現持樂觀態度。

黃朝豊出席美律微聽損大調查記者會，會後接受媒體採訪時表示，第4季原本就是公司的傳統旺季，而手機相關電聲元件出貨動能則優於原本預期，甚至可以說是「比想像中強很多」，也讓訂單能見度稍微提升。

據悉，蘋果iPhone 14手機揚聲器訂單主要由歌爾聲學、ACC、美律等三家分食，隨著iPhone 14 Pro在全球熱銷，揚聲器零組件也跟著出貨暢旺，並且有機會在第4季持續獲得追單。

黃朝豊指出，公司的揚聲器如果與今年前三季任何一個季度相比，第4季確實成長非常多，但目前尚無法判斷是公司從其他競爭對手搶下更多訂單，或者是大客戶釋出更多需求。

至於缺料問題是否仍相當困擾？對此，黃朝豊表示，如果IC供應商還有供給車用的話，那對美律而言還是有缺料問題，如果IC供應商本身較無供給車用市場，則缺料問提，但整體而言，缺料已經比先前緩解許多。

至於產能方面，美律目前仍有八成的產能位於中國大陸，而包括越南、泰國等地則佔二成。對此，黃朝豊強調，公司會加速南向布局，預計三年後，非中國大陸的產能比重將會來到五成，藉此迎合中美貿易戰和疫情加速企業移出中國大陸的趨勢。

不過，黃朝豊認為，雖然客戶積極想把產能移出中國大陸以外的國家，但是因產線人員、供應鏈的完整度仍不及中國，部分料件還是必須從中國大陸取得，因此供應鏈轉移仍需要一些時間。

美律 iPhone 14

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