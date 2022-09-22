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台積電人資副總馬慧凡將退休 何麗梅接任
台積電（2330）日前先進封裝暨服務（APTS）副總經理廖德堆將於11月11日退休，今（22）日又傳出人力資源副總經理馬慧凡，也將在11月1日退休，由歐亞資深副總何麗梅擔任人資主管。
台積電向媒體表示，感謝馬慧凡在公司快速發展之際，致力於人力資源組織發展的貢獻，並祝福她退休生活愉快。
台積電向媒體指出，何麗梅自9月中起全職擔任人力資源組織（HR）主管，歐亞業務（EAS）主管則由資深副總經理侯永清擔任。
根據台積電官網，馬慧凡於2014年6月加入台積電擔任人力資源組織長，同年8月升任人力資源副總經理。馬慧凡擁有超過30年的人力資源實務經驗。加入台積電之前，曾在趨勢科技等公司擔任資深人力資源管理職務。
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