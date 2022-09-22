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圓剛搭上行動辦公熱潮 兩款通話音箱輕巧上市

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

因應行動辦公需求，圓剛（2417）宣布推出AS315石墨黑智慧抗噪通話音箱，以及AS111星光銀智慧通話音箱兩款手掌大小的電話會議揚聲器，使用者可以輕鬆攜帶筆記本電腦和並將其帶到任何地方，即使在各地通勤，也能保持視訊通話品質，甚至擴充設備適用到各種使用情境，為日益興盛的行動辦公用戶提供完美的解決方案。

圓剛表示，電話會議揚聲器兼具收音麥克風與擴音喇叭二合一的功能，專業會議空間必不可少的音訊設備，隨著行動辦公的浪潮興起，越來越多上班族使用輕薄筆電，往往犧牲了電腦接口的擴充性以及會議音質，為此圓剛推出兩款強調輕巧、多功能的會議通話設備來解決使用者痛點，同時保持使用的方便性。

AS315石墨黑智慧抗噪通話音箱內建USB多功能擴充座，與配備USB Type-C的筆記本電腦連接時，可同時連接網路攝影機、揚聲器、麥克風、外接螢幕，也支援PD電力輸送功能，可提供最大電力傳輸100W，整合所需的一切辦公設備，提升桌面使用效率，同時使用無雜訊干擾的視訊通話功能，將使用者的辦公空間、住家所需的大部分裝置集中在一台設備中；AS111則提供了一鍵靜音喇叭的方便功能，並進一步減低機身重量，適合輕巧易攜的行動辦公使用。

AS315內建回音消除和 AI 降噪技術提供用戶可以享受的極度清晰的通話，並使用AI技術準確識別和減少辦公室中的背景噪音，如鍵盤打字聲、咖啡機聲音、風扇噪音等，讓重要的對話、演示和培訓課程不間斷地進行，解決一般筆電普遍麥克風、喇叭效果不好的缺點，也不像耳機長時間配戴會疲勞，外放的通話音箱確保長時間使用也能保持舒適，並在三公尺內有效收音。

AS315、AS111良好的收音品質消除了周遭干擾，擴音功能也清晰嘹亮，兩款智慧抗噪通話音箱皆為免驅動隨插即用，讓安裝時不需要任何專業技術，就可以立即在任何視訊會議系統開始通話，簡潔的觸控介面也讓操作直覺易懂，可以方便的調整音量，或一鍵靜音。

視訊 揚聲器 筆電

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