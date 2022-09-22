快訊

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

鴻海舉辦2022 AI偏鄉國中研習營 嘉義忠和國中奪冠亞軍

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
嘉義忠和國中首次參加WRO（世界奧林匹亞機器人大賽），即勇奪台灣防疫賽項目冠亞軍。鴻海／提供
嘉義忠和國中首次參加WRO（世界奧林匹亞機器人大賽），即勇奪台灣防疫賽項目冠亞軍。鴻海／提供

鴻海（2317）今（22）日表示，旗下鴻海教育基金會在2022年，繼續前進另外十所偏鄉國中教學，輔導支持了新北市欽賢、台中市大安等五所偏鄉國中成立機器人社團，並鼓勵學生參加比賽；其中嘉義忠和國中社團成立不過短短半年多，但首次參加WRO（世界奧林匹亞機器人大賽）台灣防疫總動員競賽，就奪下冠亞軍，讓評審都十分驚訝。

有鑑於偏鄉孩子接觸科技教育的機會遠比都市孩子少得多，鴻海教育基金會以漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》的部份內容為基礎，設計出一套教導學生寫程式控制循跡自走車的課程，並於2021年走訪了十所偏鄉國中舉辦AI研習營為偏鄉學生上課。

「之所以會輔導這些偏鄉國中成立社團，是因為我們看到這些學生在上研習營課程時都很認真，所以希望研習營結束後，他們仍然有機會可以藉由社團繼續學習。」鴻海教育基金會執行長汪用和表示。

所以，鴻海教育基金會協助社團添購練習所需的機器人套件、鼓勵社團參加比賽以刺激學習，同時也成立了專屬的「鴻海AI偏鄉國中研習營/師培輔導」臉書社團，創建共同學習圈，讓帶領學校社團的老師們可以互相交流與詢問教學或參賽上的各種問題，並有專業講師解答疑惑，成為學校社團老師的支持後盾。

「偏鄉學生缺的只是個機會」，汪用和指出，「只要給他們機會，他們就能證明他們的能力。」鴻海教育基金會也從九月起持續深入偏鄉，到苗栗西湖、南投仁愛、花蓮平和等十所國中，為學生進行新學期AI研習營，學生上課反應都相當熱烈，勇於提問也踴躍回答問題，對動手組裝機器人與寫程式也顯得興味盎然，最後成功完成挑戰時，學生們更是開心歡呼。鴻海教育基金會希望能夠讓更多的偏鄉孩子認識AI與動手做機器人，激發更多孩子走上學習科技之路。

鴻海教育基金會到苗栗西湖國中等十所偏鄉國中辦理AI研習營，帶學生們組裝機器人並撰寫程式。鴻海／提供
鴻海教育基金會到苗栗西湖國中等十所偏鄉國中辦理AI研習營，帶學生們組裝機器人並撰寫程式。鴻海／提供

偏鄉 鴻海

延伸閱讀

妥瑞兒治療新選擇 嘉義大林慈濟中醫師針灸減緩症狀

鎮住梅山斷層 嘉義梅山玉虛宮老帝爺聖示九九飛昇消災

嘉義男騎改裝車馳騁布袋港北堤 「聲音太大」被圍毆

快看！嘉義最新景點「佐登妮絲城堡」將開放搶試營運票

相關新聞

嘉晶：Q3續拚成長 但通膨等干擾下半年營收將下滑

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，嘉晶提到，今年第3季持續力求成長有機...

影／漢磊與嘉晶聯合法說 董座樂觀看化合物半導體需求起飛

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，董事長徐建華開場提到，樂觀看化合物半...

第三類半導體新篇章 引爆碳化矽基板數倍成長需求

碳化矽功率元件技術臻於成熟，全球電動車廠先後跟進導入採用，引爆碳化矽基板數倍成長需求，近一年來，全球化合物半導體及功率元件IDM大廠擴產不手軟，第三類半導體廠營運高速起飛拐點已到！

光寶交棒兩年不一樣！為何宋明峰說：新中有舊，舊中有新？

台灣第一家上市電子科公司光寶科技2年前交棒，創辦人宋恭源傳承給51歲的獨子宋明峰任董事長，邱森彬任總經理，自己則退居幕後相當低調，宋恭源16日親自出席起家厝中和數位大樓開工動土典禮，他笑稱常被問這兩年過得如何？他的答案是過得很喜樂。

友達進駐亞灣 設AUO解決方案研發中心

看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點布建300人研...

光寶集團董事長宋恭源大手筆！投千萬元購書近5萬冊 捐予青年世代

光寶科技（2301）創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今（22）日舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」，宣布將以個人名義投入超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。