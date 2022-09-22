鴻海舉辦2022 AI偏鄉國中研習營 嘉義忠和國中奪冠亞軍

鴻海（2317）今（22）日表示，旗下鴻海教育基金會在2022年，繼續前進另外十所偏鄉國中教學，輔導支持了新北市欽賢、台中市大安等五所偏鄉國中成立機器人社團，並鼓勵學生參加比賽；其中嘉義忠和國中社團成立不過短短半年多，但首次參加WRO（世界奧林匹亞機器人大賽）台灣防疫總動員競賽，就奪下冠亞軍，讓評審都十分驚訝。

有鑑於偏鄉孩子接觸科技教育的機會遠比都市孩子少得多，鴻海教育基金會以漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》的部份內容為基礎，設計出一套教導學生寫程式控制循跡自走車的課程，並於2021年走訪了十所偏鄉國中舉辦AI研習營為偏鄉學生上課。

「之所以會輔導這些偏鄉國中成立社團，是因為我們看到這些學生在上研習營課程時都很認真，所以希望研習營結束後，他們仍然有機會可以藉由社團繼續學習。」鴻海教育基金會執行長汪用和表示。

所以，鴻海教育基金會協助社團添購練習所需的機器人套件、鼓勵社團參加比賽以刺激學習，同時也成立了專屬的「鴻海AI偏鄉國中研習營/師培輔導」臉書社團，創建共同學習圈，讓帶領學校社團的老師們可以互相交流與詢問教學或參賽上的各種問題，並有專業講師解答疑惑，成為學校社團老師的支持後盾。