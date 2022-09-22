高庫存衝擊 研調估Q4 DRAM價格跌幅擴大至13-18%

據TrendForce研究顯示，在高通膨影響下，消費性產品需求疲軟，旺季不旺，第3季記憶體位元消耗與出貨量持續呈現季減，各終端買方因記憶體需求明顯下滑延緩採購，供應商庫存壓力進一步升高。同時，各DRAM供應商為求增加市占的策略不變，市場上已有「第3、4季合併議價」或「先談量再議價」的情形，都是導致第4季DRAM價格跌幅擴大至13~18%的原因。

PC DRAM方面，由於筆電需求疲弱，PC OEM仍將著重去化DRAM庫存，DRAM供應端在營業利益仍佳的前提下，未有實際減產情形，位元產出仍持續升高，供應商庫存壓力日益明顯。

以DDR4與DDR5來看，第4季價跌預測都是13~18%，DDR5的跌價幅度將大於DDR4。但隨著DDR5的滲透率持續升高，加上單價較高的特性，第4季DDR5於PC DRAM領域的滲透率將提升至13~15%，整體PC DRAM（合併DDR5及DDR4）平均單價略有提升，預估第4季PC DRAM價格季跌約10~15%。

Server DRAM方面，由於新平台遞延導致伺服器終端降低採購server DRAM位元數，並預期第4季伺服整機出貨下滑，加上客戶端server DRAM庫存約9~12周屬偏高水位。同時，由於OEM及中國雲端服務供應商減緩拉貨力道，原廠轉以著重北美雲端服務供應商議價和量，但產出仍無法有效去化，使原廠庫存壓力持續攀升。

此外，除了原先第3季已談定的兩季度綁定合併議價外，亦不排除今年底賣方會再提供買方用更低的價格提前為明年第1季拉貨，第4季DDR4季跌幅恐因此深達13~18%。DDR5第4季將正式轉為量產狀態，相較前一季的樣品價會下跌25~30%，但量產初期滲透率僅約5%，對整體server DRAM（合併DDR5及DDR4）均價影響有限，預估第4季server DRAM跌幅約13~18%。

Mobile DRAM方面，智慧型手機品牌持續調節mobile DRAM庫存，預期至第3季底庫存水位仍有7~9周，且銷售市場仍存變數，品牌也不斷向下修正年度生產目標，更加劇mobile DRAM庫存去化難度。

隨著各廠先進製程比重持續拉高，貢獻mobile DRAM位元產出上升，原廠的合併下半年的議價策略並未奏效，品牌客戶需求未因此提升。儘管第4季有蘋果新品提振市場需求，但因先前積累的庫存壓力仍在，加上第4季供給仍有增加，原廠庫存壓力更甚，勢必加大降幅以提升客戶採購意願，預估第4季mobile DRAM價格跌幅約13~18%，且可能持續擴大。

Graphics DRAM方面，TrendForce預期，graphics cards將再出現降價，但終端的各類促銷手段也僅能去化原有庫存，對帶動新需求的幫助有限。受買方進行庫存調節影響，GDDR6 8Gb與16Gb需求皆同步弱化，即便DRAM供應商在第3季已降價但無法刺激買方的採購量，原廠graphics DRAM庫存持續堆高，連帶原先的投片量陸續產出，形成更大的壓力。

以第4季來看，雖然GDDR6 8Gb供應商僅剩Samsung與SK hynix兩家，但因龐大庫存壓力影響，使得雙方將無法避免地進行削價競爭的搶單行為，GDDR6 8Gb第4季的跌幅恐高於GDDR6 16Gb，價格跌幅約10~15%。

Consumer DRAM方面，雖網通端受惠於短料緩解，及歐美地區的基礎建設升級，使consumer DRAM出貨量較為穩定，但難以弭平來自其他終端產品的需求下滑；且正值價格下行周期，客戶皆將庫存保持在健康水位，並未積極備貨，預期consumer DRAM需求仍疲弱。

受到全年智慧型手機生產量下修波及，影像感測器（CIS）需求亦同步下滑，韓廠因此放緩舊製程（DDR3/DDR4）轉進CIS的步伐，導致consumer DRAM位元產出持續放量，庫存壓力難以削減。由於供過於求情形未緩解，第4季DDR3與DDR4季跌預估為10~15%，整體consumer 第4季價格跌幅為10~15%。