快訊

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

IDC：全球AR頭戴式裝置市場 仍待長期發展

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

根據國際數據資訊 (IDC) 全球AR(擴增實境)頭戴式裝置季度追蹤報告的最新數據，到 2022 年底，全球AR(擴增實境)頭戴式裝置的出貨量預計將年對年衰退 8.7% 至近 260,000 台。雖然這種新興技術的衰退似乎很突然，但由於一些主要品牌廠商的財務狀況不穩定、缺乏新設備以及智慧型手機上的 AR 在短期內滿足了終端用戶的需求，最近幾季的銷量一直在放緩期。

2022年上半年，前5名的AR頭戴式裝置廠商分別是微軟、Rokid、Shadow Creator、Mad Gaze、RealWear。然而，隨著越來越多的公司進入市場，以及蘋果和 Meta 等科技巨頭對 AR 越來越感興趣，預計情況將發生很大變化。展望未來，儘管 2022 年有所下降，但 IDC 預計市場將出現大幅成長，因為預計該市場的 5 年年複合成長率 (CAGR) 將達到 70.3%，到 2026 年底將達到 410 萬台。

IDC 行動和消費設備研究經理 Jitesh Ubrani表示：「最快也要到 2024 年底或 2025 年初消費大眾才會開始採用 AR(擴增實境) 眼鏡，屆時蘋果、Meta 等公司將可利用他們從AR(擴增實境)頭戴式裝置中學到的東西為AR(擴增實境)眼鏡推出更精簡和消費者友善的設計 。在此期間，AR(擴增實境)將在消費領域繼續成長，儘管大多數產品將更類似於護目鏡或頭戴式裝置而非眼鏡，因為多數消費者不會從AR(擴增實境)眼鏡開始入手。」

IDC全球裝置與消費者研究副總裁Tom Mainelli 總結：「迄今為止，大多數 AR 頭戴式設備的出貨量都是商用，公司願意並且能夠在硬體以及所需的軟體和服務上進行必要的投資，這些投資可以帶來明顯的投資回報。隨著越來越多的公司接受 AR 越來越多的使用實例，我們預期商用出貨量將推動市場。」

AR 擴增實境 IDC

延伸閱讀

通膨升溫影響需求 IDC：智慧手表需求放緩

想玩！迪士尼傳將在主題樂園導入「免戴眼鏡」的擴增實境互動體驗

Meta頭戴裝置真的有高階版！「Project Cambria」著重商業需求

Google、Meta涉違法搜集個資 南韓重罰24億

相關新聞

嘉晶：Q3續拚成長 但通膨等干擾下半年營收將下滑

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，嘉晶提到，今年第3季持續力求成長有機...

影／漢磊與嘉晶聯合法說 董座樂觀看化合物半導體需求起飛

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，董事長徐建華開場提到，樂觀看化合物半...

第三類半導體新篇章 引爆碳化矽基板數倍成長需求

碳化矽功率元件技術臻於成熟，全球電動車廠先後跟進導入採用，引爆碳化矽基板數倍成長需求，近一年來，全球化合物半導體及功率元件IDM大廠擴產不手軟，第三類半導體廠營運高速起飛拐點已到！

光寶交棒兩年不一樣！為何宋明峰說：新中有舊，舊中有新？

台灣第一家上市電子科公司光寶科技2年前交棒，創辦人宋恭源傳承給51歲的獨子宋明峰任董事長，邱森彬任總經理，自己則退居幕後相當低調，宋恭源16日親自出席起家厝中和數位大樓開工動土典禮，他笑稱常被問這兩年過得如何？他的答案是過得很喜樂。

友達進駐亞灣 設AUO解決方案研發中心

看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點布建300人研...

光寶集團董事長宋恭源大手筆！投千萬元購書近5萬冊 捐予青年世代

光寶科技（2301）創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今（22）日舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」，宣布將以個人名義投入超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。