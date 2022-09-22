友達進駐亞灣 設AUO解決方案研發中心

看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點布建300人研發團隊，盼透過亞灣產業群聚優勢，作為多元場域解決方案研發及試驗場域，帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達以顯示技術為核心，整合軟硬體、雲端與服務平台，針對智慧零售、醫療、移動、育樂與智慧製造等領域，發展場域經濟與高附加價值的雙軸轉型策略，提供多元且全方位的解決方案與服務，逐步構築智慧物聯生態圈。

高雄亞灣區不僅是5G、AIoT的示範場域，更是孕育創新能量的孵化地，更匯集多家新創產業進駐，看好亞灣區擁展館場域優勢及潛在合作廠商資源，可望提供友達深化智慧場域發展，創造除顯示器外差異化產品，展現友達在面板以外的研發應用軟實力。

因應雙軸轉型策略，包括UI／UX人才、軟體工程師，都是經營垂直場域、物聯網整合迫切需要的人才。

友達持續投入資源與布局，廣納地方優秀人才，繼在臺南、高雄設立廠區後，今年更鎖定人工智慧、大數據以及跨領域場域應用的優質新血，期望透過高雄據點的「AUO解決方案研發中心」的建置，打造南台灣頂尖好手揮灑的舞台，不僅強化南部人才的延攬、培育及訓練，更為各地人才提供專業且適切之就業機會，攜手強化智慧場域的產業競爭力。