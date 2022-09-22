快訊

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達進駐亞灣 設AUO解決方案研發中心

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，作為多元場域解決方案研發及試驗場域。記者馬瑞璿／攝影
友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，作為多元場域解決方案研發及試驗場域。記者馬瑞璿／攝影

看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點布建300人研發團隊，盼透過亞灣產業群聚優勢，作為多元場域解決方案研發及試驗場域，帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達以顯示技術為核心，整合軟硬體、雲端與服務平台，針對智慧零售、醫療、移動、育樂與智慧製造等領域，發展場域經濟與高附加價值的雙軸轉型策略，提供多元且全方位的解決方案與服務，逐步構築智慧物聯生態圈。

高雄亞灣區不僅是5G、AIoT的示範場域，更是孕育創新能量的孵化地，更匯集多家新創產業進駐，看好亞灣區擁展館場域優勢及潛在合作廠商資源，可望提供友達深化智慧場域發展，創造除顯示器外差異化產品，展現友達在面板以外的研發應用軟實力。

因應雙軸轉型策略，包括UI／UX人才、軟體工程師，都是經營垂直場域、物聯網整合迫切需要的人才。

友達持續投入資源與布局，廣納地方優秀人才，繼在臺南、高雄設立廠區後，今年更鎖定人工智慧、大數據以及跨領域場域應用的優質新血，期望透過高雄據點的「AUO解決方案研發中心」的建置，打造南台灣頂尖好手揮灑的舞台，不僅強化南部人才的延攬、培育及訓練，更為各地人才提供專業且適切之就業機會，攜手強化智慧場域的產業競爭力。

友達 顯示器

延伸閱讀

友達進駐亞灣設AUO解決方案研發中心 為雙軸轉型添動能

高通南台灣創新中心 落腳高雄亞灣5G創新園區

高通首度於高雄設立據點 進駐亞灣5G AIoT創新園區

友達8月營收160.21億元、月減8.1% 寫近31個月新低

相關新聞

嘉晶：Q3續拚成長 但通膨等干擾下半年營收將下滑

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，嘉晶提到，今年第3季持續力求成長有機...

影／漢磊與嘉晶聯合法說 董座樂觀看化合物半導體需求起飛

漢民集團旗下漢磊（3707）與轉投資磊晶廠嘉晶（3016）今（22）日共同召開法說，董事長徐建華開場提到，樂觀看化合物半...

第三類半導體新篇章 引爆碳化矽基板數倍成長需求

碳化矽功率元件技術臻於成熟，全球電動車廠先後跟進導入採用，引爆碳化矽基板數倍成長需求，近一年來，全球化合物半導體及功率元件IDM大廠擴產不手軟，第三類半導體廠營運高速起飛拐點已到！

光寶交棒兩年不一樣！為何宋明峰說：新中有舊，舊中有新？

台灣第一家上市電子科公司光寶科技2年前交棒，創辦人宋恭源傳承給51歲的獨子宋明峰任董事長，邱森彬任總經理，自己則退居幕後相當低調，宋恭源16日親自出席起家厝中和數位大樓開工動土典禮，他笑稱常被問這兩年過得如何？他的答案是過得很喜樂。

友達進駐亞灣 設AUO解決方案研發中心

看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點布建300人研...

光寶集團董事長宋恭源大手筆！投千萬元購書近5萬冊 捐予青年世代

光寶科技（2301）創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今（22）日舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」，宣布將以個人名義投入超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。