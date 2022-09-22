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光寶集團董事長宋恭源大手筆！投千萬元購書近5萬冊 捐予青年世代

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」。記者謝艾莉／攝影
光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」。記者謝艾莉／攝影

光寶科技（2301）創辦人暨光寶集團董事長宋恭源今（22）日舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」，宣布將以個人名義投入超過千萬元經費，公益購書近5萬冊，將典範人物的理念分享給青年世代，期待他們能兼具「科技腦、人文心」，開創屬於自己的未來。

成功傳承第二代接班、台灣第一家上市電子股光寶科技創辦人宋恭源，長期以來支持文化活動，為台灣土地積累人文底蘊。

近半世紀的歲月，宋恭源躬逢其盛，參與台灣蛻變為科技島的歷程，但也不免憂心資源太過傾斜於科技技術的投資、經濟利益的追求，輕忽了人文精神、同理心、洞察力等軟實力的積累，才是永續經營、突破創新的根基。

宋恭源決心啟動公益贈書行動，期待青年世代善用科技思維的同時，也能透過閱讀，涵養人文心，追求個人與更大群體之間的共創、共榮與共好。

宋恭源從自己閱讀過的書單中，跨6家出版公司、挑選11種書目，公益購買各4,500冊，總計49,500冊的書，將捐贈至1,500個年輕人可以接觸到的場域，包含大專院校、公共圖書館，部份更將直接送給正在創業的團隊、科技產業同業，期待青年世代能和年輕的宋恭源一樣，從閱讀中找到直面挑戰的勇氣。

他表示，11種書目有充滿雋永價值的松下幸之助、王永慶專書，有充滿人文精神、最近甫辭世的稻盛和夫最後著作，並納入比爾蓋茲揭示氣候危機的新書。雲門舞集創辦人林懷民、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、華頓文教基金會董事長張孝威的作品都入選其中。

林懷民創辦人退休後，將整理文字及舞作作品排序為第一要務。《激流與倒影》精選的二十五篇散文，顯影林懷民的狂熱靈魂，以及他曾參與時代的風起雲湧。

光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源（左）、雲門舞集林懷民今舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」。記者謝艾莉／攝影
光寶科技創辦人暨光寶集團董事長宋恭源（左）、雲門舞集林懷民今舉辦「宋恭源點亮閱讀之光媒體茶敘」。記者謝艾莉／攝影

宋恭源 光寶科 閱讀

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