高通南台灣創新中心 進駐亞灣5G AIoT創新園區

晶片大廠高通宣布首度於高雄設立據點，「高通南台灣創新中心」正式進駐亞灣5G AIoT創新園區，將支持產業與新創生態系。高雄市長陳其邁預估，高雄的半導體完整產業鏈將在5年內成形，並帶動相關高階研發與設計人才等需求。

高通南台灣創新中心將設置先進無線通訊技術設備，做為新創團隊與產業夥伴交流、測試與展示的基地。中心內的實驗室，配置5G毫米波與Sub-6 GHz頻段5G專用網路，能支援AIoT、O-RAN、小型基地台與機器人等所需的5G場域。

高通先前已於2020年於台北成立高通台灣創新中心，現在進一步在高雄成立高通南台灣創新中心。高通工程副總裁暨技術授權事業部區域策略發展負責人Sudeepto Roy表示，這兩座中心都能為台灣新創與中小企業提供最先進的實驗室與技術指導，及商業模式與智財權等領域的專業諮詢。希望透過高通南台灣創新中心，能更緊密地與在地創新人才連結，推進資通訊產業生態系茁壯。

高通並與高雄展覽館簽訂備忘錄，將共同扶植新創，促進5G創新落地商用。陳其邁指出，除了水平生態系之外，希望也能建立垂直應用生態系，同時，市府正協助半導體相關供應鏈如ASML等在高雄找尋適合的辦公室地點。

同時，高通也與中華電信（2412）等夥伴合作，推廣高通無線關愛計畫，希望以5G協助南臺灣打造智慧校園，在台南、高雄與屏東三地啟動「5G創新教育計畫」。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，南台灣對發展高科技產業展現強大的企圖心與行動力。很高興能進駐高雄設立高通南台灣創新中心，培育在地新創團隊與提供5G實驗研發專網場域，並與高雄展覽館合作，支持5G垂直整合發展。同時透過無線關愛計畫，與中華電信聯手推動連網學習不中斷，讓創新能量從小扎根。

高通陸續耕耘投資高雄，先前曾與其他合作夥伴，共同打造日月光（3711）高雄廠成為全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠。