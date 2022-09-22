長江存儲恐遭美列入實體清單 威剛：貨源及業務不受影響

關於近期各界關注NAND Flash廠長江存儲可能遭美列入實體清單一事，威剛（3260）今日表示，對公司貨源及業務發展並無明顯影響。威剛為全球第二大SSD模組品牌，不僅供應商全面多元，且銷貨遍佈全球。

威剛表示，為了降低貨源過度集中風險並滿足全球各地客戶各別需求，威剛採購向來採多角化佈局，NAND Flash採購也同時與全球7家原廠合作，長江存儲即為公司供應商之一，主要供應中國大陸市場及客戶指定品牌用途，目前對威剛的供貨占比相對有限。

威剛表示，全球NAND Flash市場目前處於供過於求狀態，並無供貨不足之慮，且長江存儲並未遭列入實體清單；對於近期各界關注的G2競賽發展，公司已密切追蹤並多方評估，對公司採購及業務並未發生實質干擾與影響。