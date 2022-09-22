電梯按鈕「一按」就滅菌！工研院紫外光源創新科技抗疫

讓電梯按鈕也有防護膜！電梯按鈕是民眾每日最常使用的觸控介面之一，為降低疫情擴散，避免人員交叉感染，工研院研發「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」，當手指觸控按鈕時，設置在電梯按鈕的紫外光源，在按鍵表面形成如同防護膜般的殺菌效果，維持電梯按鈕的消毒清潔，此技術通過殺菌效果與安全性驗證，並已專利授權艾彼思科技公司。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀指出，根據TrendForce報告指出，在疫情推波助瀾下，空氣殺菌等相關健康照明商機大幅提升，2025年紫外光（UV）LED市場規模預期會達到23.96億美金，2020至2025年復合成長率為51%。工研院「主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」，已取得美國第一家產品安全標準發展與認證的機構優力國際安全認證公司（UL）測試實驗室「抗菌效果報告」，證實能有效對抗金黃色葡萄球菌及冠狀病毒，殺菌抑制率達99.9 %。

另外，也通過財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundatione；TAF）認證的第三方實驗室「光生物危害安全報告」驗證不會傷及人眼與皮膚。未來更可延伸應用於提款機、門把、大眾運輸工具等各類民眾易接觸的公用設施，透過中斷病毒傳播途徑來防止感染，達到防疫安全，目前「高安全性主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕」已率先於工研院內安裝使用。

艾彼思科技董事長陳峙樺表示，公共場所最常接觸到的電梯按鈕，目前大多採取定期酒精消毒，但在每次消毒間，早已有多數人重複接觸，有機會暴露在感染病毒的風險下。艾彼思科技透過技轉工研院專利，開發「主動式紫外光安全抗菌電梯按鈕」，讓高度頻繁接觸的電梯按鈕不再有機會成為防疫破口。

相較於傳統紫外光殺菌具有相當風險，易在無法察覺下對眼睛造成嚴重傷害，「主動式紫外光安全抗菌電梯按鈕」是市面上唯一已擁有殺菌功能與安全性驗證兩項認證之產品，不需要改變電梯使用習慣還兼顧防疫效果與安全，希望該專利在未來人類面對疫情來襲時，可以更為推廣成為有效的阻斷機制，守護人民健康。