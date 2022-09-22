晶心科宣布IRISC-V IP支援英特爾開發平台

RISC-V處理器核心領導供應商、RISC-V 國際協會創始首席會員晶心科 (6533)今（22）日揭示對英特爾Pathfinder for RISC-V的矽前開發平台的貢獻。

晶心科宣布將其廣受歡迎的64 位元超純量多核心處理器IP AX45MP 以及64 位元向量處理器核心(最高可達 512 位元向量長度) NX27V，分別和以AXI為基礎的AE350平台預先整合完畢，並可在英特爾Stratix 10 GX FPGA（可編程邏輯元件） 裝置的開發工具中執行。

晶心科技林志明董事長暨執行長表示，在晶心IP產品系列中，這兩個廣受業界歡迎的RISC-V CPU核心，滿足了許多高階應用的需求。例如，資料中心的AI加速器、企業級儲存設備、5G網路，以及擴增實境/虛擬實境等等。

他進一步說，這兩個處理器核心IP可以在英特爾Stratix® 10 GX FPGA（開發工具組中執行。SoC設計團隊可以啟動Linux操作系統或將他們設計的關鍵計算核心程式下載到 FPGA 板上，以便在Tape out（產品設計定案）之前，快速熟悉AX45MP 和 NX27V的優勢。晶心科技很榮幸能夠在英特爾育成及顛覆性創新團隊(Incubation & Disruptive Innovation, IDI)所倡議的簡化開發流程平台做出貢獻，能夠讓客戶更方便於利用最先進的英特爾晶圓代工服務。

英特爾RISC-V Ventures 總經理 Vijay Krishnan 表示，藉由晶心科技英特爾Pathfinder上啟用他們的IP，SoC設計人員可以在完成 RISC-V 設計之前輕鬆地運行有關的軟體程式。