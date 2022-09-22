威剛聲明NAND Flash貨源及業務不受影響
遭市場點名恐受長江存儲可能遭美列入制裁清單的記憶體模組廠威剛（3260）今日發布重訊澄清指出，威剛為全球第二大SSD（固態硬碟）模組品牌，不僅供應商全面多元，且銷貨遍佈全球。關於近期各界關注NAND Flash廠長江存儲可能遭美列入實體清單一事，威剛表示，對公司貨源及業務發展並無明顯影響。
威剛表示，為了降低貨源過度集中風險並滿足全球各地客戶各別需求，公司採購向來採多角化佈局，NAND Flash採購也同時與全球7家原廠合作，長江存儲即為公司供應商之一，主要供應中國大陸市場及客戶指定品牌用途，目前對威剛的供貨占比相對有限。
威剛表示，全球NAND Flash市場目前處於供過於求狀態，並無供貨不足之慮，且長江存儲並未遭列入實體清單；對於近期各界關注的G2競賽發展，公司已密切追蹤並多方評估，對公司採購及業務並未發生實質干擾與影響。
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