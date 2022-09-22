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美擬將長江存儲列黑名單 法人評估對群聯影響有限

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美方正提議將長江存儲列入制裁實體清單。圖／擷自長江存儲官網
美方正提議將長江存儲列入制裁實體清單。圖／擷自長江存儲官網

多位美國議員力促將長江存儲列入實體清單，市場並點名恐影響與其業務往來的的群聯(8299)、慧榮及威剛等廠商出貨，但根據法人出具最新分析報告，因這些廠商均有多元策略布局，即使一旦被列黑名單，僅會造成短期供應鏈調整，整體影響有限。

法人分析指出，群聯雖供應長江儲存NAND型記憶體控制晶片，也向其採購NAND型記憶體製成模組供應消費性、工控及伺服器市場，但與全球主要的NAND製造供應廠商均有密切合作，透過多元化NAND供應商的策略布局，若任何一家NAND製造供應商因為某些因素，導致無法正常供貨NAND Flash Wafer或顆粒，群聯因有多元化的NAND供應商策略布局，短期頂多造成控制晶片出貨受阻，但仍會很快透過其NAND廠出貨增加而抵消，NAND記憶體模組產品也可由其他供貨商而遞補，供貨不會有影響。

群聯採購NAND晶片包括鎧俠、美光及SK海力士。

同樣的，慧榮及威剛也都有多元產品策略布局，影響有限。

不過，值得注意的是，如果長江存儲被美國列入黑名單，將增加其後續取得關鍵進行產品升級的難度，是否能由中國自製設備接替，值得密切注意。

目前長江存儲已具備量產128層NAND Flash產品，並朝192層發展，在全球快閃記憶體市占率約12%，已有一席之地，如果被列黑名單，將迫使很多國際品牌只能採用其產品在中國大陸銷售，甚至卻步，市場可能被三星、SK海力士及美國，和台廠的旺宏、華邦電等侵蝕，牽動記憶體市場板塊挪移，後續有待觀察。

整體而言，記愔體業者比較擔憂是通膨、戰爭、持續升息及大陸疫情等造成總體經濟成長趨緩，在消費力減弱下，民生、企業及資料中心等記憶體市場都會受干擾，其影響恐比長江存儲被列入黑名單的衝擊還大。

NAND 記憶體模組 控制晶片

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