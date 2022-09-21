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建碁 今年8月EPS 0.23元

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

宏碁集團旗下建碁（3046）近期因股價飆漲逾四成，達公布注意交易資訊標準，故今（21）日公布今年8月稅後純益0.17億元，單月每股純益（EPS）為0.23元。

建碁公布今年8月稅前純益0.16億元、年減68.9%，稅後純益0.17億元、年減68.6%。

建碁今年8月營收2.96億元，雖月減2.6%、但仍年增58.6%；累計今年前八月營收21.97億元，年增48.1%。

建碁近期受惠電動車充電樁題材，帶動股價連五漲，波段漲幅達45.69%，今日股價收在47.35元，上漲4.05元、漲幅達9.35%。

美國總統拜登近期在底特律車展上宣布，已批准首批規模達約9億美元的資金，將在全美35個州廣設電動車充電站，為去年通過的基礎建設法案一部分，拜登最終目標是在全國新建50萬個電動車充電站，美國獨立充電樁服務商 VOLTA Charging將直接受惠。

建碁目前為VOLTA Charging供應鏈，供應充電樁控制主機產品，市場也看好建碁受惠美國基建商機，帶動其充電樁相關業務今年業績增長；建碁旗下無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機，建置於VOLTA Charging充電樁內提供長時間穩定效能。

建碁董事長簡慧祥先前指出，營運漸入佳境，隨著大環境疫苗普及化，預期戶外顯示器將愈來愈多，將為工控產品帶來正面需求，看好2022年維持成長態勢。

美國 電動車

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