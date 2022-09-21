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高通與高雄展覽館簽訂合作備忘錄 加速5G創新落地商用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通今日與高雄展覽館簽署合作備忘錄，共同加速5G創新應用落地商用。左起分別為高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰、；高雄市長陳其邁、高雄展覽館總經理涂宇欣。圖/高通提供
高通今日與高雄展覽館簽署合作備忘錄，共同加速5G創新應用落地商用。左起分別為高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰、；高雄市長陳其邁、高雄展覽館總經理涂宇欣。圖/高通提供

為促進5G創新應用服務落地商用並與產業市場接軌，高通技術公司與高雄展覽館，於今（21）日共同簽署合作備忘錄，透過高雄展覽館5G專網場域與豐富的國際會展資源，結合高通5G先進技術的支援，加速產業與新創團隊5G AIoT垂直應用服務盡早實現商業開發、鏈結全球生態系。

高雄展覽館刻正透過經濟部「文化科技5G創新垂直應用計畫」，打造具備完整5G技術資源、應用服務驗證（POS）與商業展示行銷（POB）的國際級5G智慧場館。高通則自2019年舉辦QITC以來，協助了39家入圍團隊運用高通先進技術，在5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體等領域開發創新解決方案。透過這次的合作，未來由QITC優秀的獲選團隊所研發的解決方案及相關應用，可望於高雄展覽館跨產業連結與對接，開啟會展產業5G時代新頁。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「很榮幸與高雄展覽館在推動5G創新生態系發展上目標一致。透過雙方的合作，我們將能引介更多創新研發成果進入會展產業，同時以高通先進技術與解決方案支援高雄展覽館的5G智慧場館，提供產業夥伴測試、驗證5G AIoT垂直應用，及早進入商業開發。自台灣進入5G世代以來，高通已協助建置多個5G專網，未來也將持續以5G專網服務及應用，與產業合力掌握5G商機。」

高雄展覽館總經理涂宇欣表示：「我們的目標是整合國內外科技產業資源，將高雄展覽館從會展聚合場域發展成跨產業合作科技平台。高雄展覽館不僅已完成全館5G訊號涵蓋，更策略性整合5G專網、邊緣運算、多元終端支援與產業創新應用，打造出一個5G端到端（O2O）科技服務平台，協助連接產業轉型需求。很高興在型塑會展產業發展新定位的過程中，能與高通合作，一起為提升台灣價值鏈貢獻心力。」

5G 高通 生態

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