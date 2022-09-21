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高通南台灣創新中心正式進駐亞灣5G AIoT創新園區

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通南台灣創新中心今日宣布正式啟用。由高通工程副總裁暨技術授權事業部區域策略發展負責人Sudeepto Roy（左起）、高雄市長陳其邁；高通副總裁暨劉思亮等一同見證。圖/高通提供
高通南台灣創新中心今日宣布正式啟用。由高通工程副總裁暨技術授權事業部區域策略發展負責人Sudeepto Roy（左起）、高雄市長陳其邁；高通副總裁暨劉思亮等一同見證。圖/高通提供

美商高通（Qualcomm）今（21）日正式宣布將於高雄亞灣5G AIoT創新園區啟用「高通南台灣創新中心」（Qualcomm Innovation Center, Southern Taiwan），以支持產業與新創生態系；並與高雄展覽館簽訂合作備忘錄，加速5G垂直應用落地商用。此外，高通更透過「無線關愛」公益計畫與中華電信聯手多家科技大廠共同挹注資源展開「5G創新教育計畫」、推動南台灣打造智慧行動校園。

高通表示，該公司呼應「大南方、大發展：南台灣發展計畫」，積極在南台灣發展多元合作，在智慧城市、智慧教育和智慧製造等眾多領域導入5G創新技術、與產業夥伴群策群力、支持生態系發展。

高通不僅成功打造日月光高雄廠成為全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠，也透過高通台灣創新競賽（QITC）的國際平台和資源，連結並支持高雄在地新創圈成長茁壯。更與產業公會聯手，為產業人士引進國際同步的尖端技術與市場資訊、厚植南台灣新創、中小企業與客戶的創新能量和市場影響力。此外亦積極結合南台灣供應鏈廠商進行能源轉型、打入國際綠色供應鏈，以提升台灣半導體業的國際競爭力。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「南台灣對發展高科技產業展現了強大的企圖心和行動力。很高興能進駐高雄設立『高通南台灣創新中心』，培育在地新創團隊與提供5G實驗研發專網場域；並和高雄展覽館合作、支持5G垂直整合發展。同時透過『無線關愛』計畫，與中華電信聯手推動連網學習不中斷，讓創新能量從小扎根。」

高雄市長陳其邁表示：「為奠定台灣下一個50年的發展基礎，高雄正全力推動智慧科技產業以搭上國際供應鏈重組列車。我們預估高雄半導體完整產業鏈將在5年內成形，並帶動高階研發與設計人才等需求。非常歡迎高通技術公司進駐高雄，發展生態系和協助培育人才。高雄會持續提供良好的投資環境，創造政府、產業與民生經濟三贏的美好未來。」

高通 5G 中華電信

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