大宇資攜手The Sandbox 揮軍元宇宙市場

台灣遊戲商大宇資（6111）今(21)日宣布，將攜手The Sandbox，成為合作夥伴。The Sandbox是一個建立在區塊鏈上的開放式元宇宙，玩家可於遊戲中以NFT形式擁有自己的土地、創建自己的遊戲、擁有所有遊戲資產。

大宇資加入The Sandbox，也象徵著遊戲業的一大步，代表從傳統實體遊戲跨足元宇宙新時代的發展標竿。而The Sandbox在大中華區積極拓展，尋求合作機會，要為全球各地玩家帶來更熟悉的開放式元宇宙體驗。未來，大宇資訊將以經典IP為主題，提供所有The Sandbox玩家和創作者全新體驗。

大宇資將在The Sandbox土地上，以家喻戶曉的經典遊戲如《仙劍奇俠傳系列》、《軒轅劍系列》和《大富翁系列》等，打造專屬的「元宇宙大宇樂園」，The Sandbox 玩家將可以期待大宇資訊在Web 3.0 的生態加入多樣化的故事劇情並進入其中，再次相遇李逍遙、趙靈兒和林月如等絕代俠客，一起重溫仙劍奇俠傳的淒美故事；也可以跟孫小美、金貝貝和阿土伯等人氣角色來一場土地對決，成為Web 3.0 名符其實的「大富翁」。

除此之外，大宇資訊也和TW The Sandbox創作者協會及LuluLand合作，從9/22-9/24為期三天，在The Sandbox LuluLand製作的遊戲體驗《愛是永恆 (A Love is Forever)》中舉行大宇資訊Web 3.0 元宇宙展覽，率先與The Sandbox各位玩家見面。遊戲體驗將展示大宇經典角色和場景，以及部分獨家只在The Sandbox 中的場景，讓粉絲先睹為快。