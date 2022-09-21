揮別三星 輝達新旗艦晶片選台積電

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20日發表專為電玩推出的新旗艦晶片，利用人工智慧（AI）強化繪圖功能，創造遊戲中更逼真的影像。輝達執行長黃仁勳表示，將由台積電（2330）採4奈米（4N）製程製造，與前一代旗艦遊戲晶片由三星電子代工不同。

黃仁勳在線上直播演說中介紹這款最新的「Ada Lovelace」繪圖晶片系列，命名由來是向19世紀英國數學家愛達·勒芙蕾絲致敬，她是浪漫派詩人拜倫的女兒，被視為是計算機科學的早期先驅。

這款晶片的旗艦款GeForce RTX 4090售價1,599美元，10月12日上市；另外兩款較便宜的RTX 4080售價分別為899美元與1,199美元，11月開始銷售。

NVIDIA表示，宣布推出 GeForce RTX® 40 系列 GPU，此系列的全新旗艦級產品 RTX 4090 GPU 的效能是前一代產品的四倍，為遊戲玩家及創作者帶來革命性的表現。RTX 40 系列是全球首款採用全新 NVIDIA® Ada Lovelace 架構的 GPU 產品，運算效能及效率較前一代產品具顯著提升，揭示即時光線追蹤與運用人工智慧 (AI) 產生像素的神經渲染進入全新時代。