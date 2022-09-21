快訊

快訊／廖老大突拋震撼彈「即刻退網」 不再直播原因曝光！

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

揮別三星 輝達新旗艦晶片選台積電

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）20日發表專為電玩推出的新旗艦晶片，利用人工智慧（AI）強化繪圖功能，創造遊戲中更逼真的影像。輝達執行長黃仁勳表示，將由台積電（2330）採4奈米（4N）製程製造，與前一代旗艦遊戲晶片由三星電子代工不同。

黃仁勳在線上直播演說中介紹這款最新的「Ada Lovelace」繪圖晶片系列，命名由來是向19世紀英國數學家愛達·勒芙蕾絲致敬，她是浪漫派詩人拜倫的女兒，被視為是計算機科學的早期先驅。

這款晶片的旗艦款GeForce RTX 4090售價1,599美元，10月12日上市；另外兩款較便宜的RTX 4080售價分別為899美元與1,199美元，11月開始銷售。

NVIDIA表示，宣布推出 GeForce RTX® 40 系列 GPU，此系列的全新旗艦級產品 RTX 4090 GPU 的效能是前一代產品的四倍，為遊戲玩家及創作者帶來革命性的表現。RTX 40 系列是全球首款採用全新 NVIDIA® Ada Lovelace 架構的 GPU 產品，運算效能及效率較前一代產品具顯著提升，揭示即時光線追蹤與運用人工智慧 (AI) 產生像素的神經渲染進入全新時代。

晶片 GPU

延伸閱讀

連三年停辦運動會 台積電豪灑8億大紅包獎勵基層

NVIDIA新款AI晶片DLSS 3 訂下月12日上市 效能強四倍

NVIDIA揭曉「Ada Lovelace」新款GPU 再推GeForce RTX 4090、4080顯示卡

NVIDIA搭載「Hopper」GPU的伺服器將於10月開始出貨 協助推動大型語言訓練、醫療研究應用

相關新聞

聯電當年為何赴大陸設廠？ 曹興誠親曝原因

捐出30億元加強台灣國防的前聯電（2303）董事長曹興誠，在接受英國金融時報訪問時自爆，1988年聯電股東、聲寶董事長陳...

面臨國家級數位攻擊 唐鳳提零信任技術

面對國家級數位武器，強化國家資安韌性不可或缺！數位部長唐鳳21日於台灣資安大會表示，政府應透過吸納人才與公私部門合作等方式，強化網路建設的韌性，更關注「零信任」架構技術。

電信頻譜超標案吵得不可開交 唐鳳這麼說…

電信圈兩大合併案，最近因為頻譜超標問題吵得不可開交，但因為電信頻譜資源分配現在主要由數位發展部職掌，也因此，數位部的看法...

矽品中科二林廠一期10月運轉 預定引進1200名人力

封裝測試產值全球第一的矽品精密，繼彰化廠後，在中科二林廠投資800億元，進度超前，一期已完工，預定10月運轉試產，將有1...

葉佳紋：精聯是匯率貶值受惠者 賺到美中貿易戰利多

精聯電子（3652）今（21）日股票上櫃轉上市，董事長葉佳紋表示，精聯從目前的全球第九大資料收集器公司晉級到前五大是遲早...

NVIDIA新款AI晶片DLSS 3 訂下月12日上市 效能強四倍

NVIDIA (輝達) 今天宣布推出 NVIDIA DLSS 3，這款基於人工智慧 (AI) 的效能倍增技術，開啟了為遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。