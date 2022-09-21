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連三年停辦運動會 台積電豪灑8億大紅包獎勵基層

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（21）日表示，過去幾年全球因疫情與國際局勢不斷變化，造成市場持續動盪，然而同仁堅守工作崗位，公司營收得以持續成長，為感謝基層同仁的努力與付出，將發放每人1.6萬元特別獎金，總金額逾8億元；全體台灣同仁發放每人面額2,000元的「福利即享券」。

台積電表示，由於近期新冠肺炎疫情反覆並逐漸升溫，為守護同仁與家人的健康與安全，宣布原訂於今年10月15日舉行的台積運動會將再次停辦。這是自2019年疫情爆發以來第三次停辦。

台積電表示，過去幾年全球因疫情與國際局勢不斷變化，造成市場持續動盪。然而同仁堅守工作崗位，公司營收得以持續成長。雖然今年運動會再次取消，為感謝基層同仁的努力與付出，將發放每人1.6元特別獎金予2022年5月31日(含)以前到職且獎金發放日在職，職級60至64，職級20至26，以及職級31至33(含副理)的台灣同仁；此外，另將向全體台灣同仁發放每人面額2,000元「福利即享券」。

台積電 疫情 營收

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