面臨國家級數位攻擊 唐鳳提零信任技術

面對國家級數位武器，強化國家資安韌性不可或缺！數位部長唐鳳21日於台灣資安大會表示，政府應透過吸納人才與公私部門合作等方式，強化網路建設的韌性，更關注「零信任」架構技術。杜蒲數位安全企業執行長蔡松廷提醒，在網路發現8百萬歐元規模的國家級數位武器，常受資安攻擊的台灣不可不慎。

「零信任架構」的理念為，無論使用者在網域的內外，組織都不應自動信任任何人，試圖連接至組織系統的人均須先經驗證，才能取得存取權。反觀傳統以邊界為基礎的資安架構則認為，一旦連線通過了認證就值得信任，因此可存取整個網路，反而成為網路犯罪集團的目標。

見國家級的數位武器

蔡松廷以「後疫情時代網路攻擊的新常態」為主題演講說，疫情從2020年開始到現在，疫苗、口服藥、供應鏈或封城等名詞不絕於耳，遠端工作已成為新常態，但在不見天日的暗網上，數位武器規模愈來愈強大，透過混淆技術、中繼站技術來隱藏駭客的蹤跡，且愈來愈難被阻擋。

他指出，當前美中對峙日益加劇，更出現經濟、太空競賽各型態的冷戰，其中資訊戰也不例外。蔡松廷舉例說，在暗網上曾發現，有人在販售金額高達8百萬歐元的數位武器，甚至附贈保固期，強調「這金額已經是犯罪集團難以負擔的價格，賣方瞄準的客戶應該是國家」。

「台灣站在資訊戰的最前線！」蔡松廷指出，美國眾議院院長裴洛西訪台時，中國上個月對台灣發起綿密的網路攻擊，駭客集團更宣稱，會對台灣政府與所有基礎措施發起攻擊，強調「已控制台灣6萬台資通訊設備」，引發高度隱憂，台灣不可不謹慎。

提四大資安策略

唐鳳表示，「資安即國安」，要強化國家整體數位發展環境，提升數位政府的整體安全，並進一步推動關鍵基礎設施的防護。她提出四大策略包括，「吸納全球高階人才，培植自主創研能量」、「推動公私協同治理，提升關鍵設備韌性」、「善用智慧前瞻科技，主動抵禦潛在威脅」，與「健全智慧國家資安，提升民間防護能量」。

她指出，第一步在於透過跨部會的研發能量，提高資安技術，以提升關鍵設施的韌性，定期於各網域，進行公私部門聯合資安演練。唐鳳舉「零信任」為例說，目前正嘗試建立「零信任」驗證的資安結構，完善網路防禦的縱深，「但不可能一步到位，會繼續以混合新、舊模式的方式進行資安改革。」

唐鳳強調，政府部門應協助企業提高資安防護，推動物聯網的合規驗證等；民間企業應委外提升供應鏈的風險管理，提高如晶片資通訊產品的安全性，達成公私部門互助合作的效果。社群個人就能夠享用安全的通訊網路安全與資通訊設備。

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