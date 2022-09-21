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矽品中科二林廠一期10月運轉 預定引進1200名人力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化師大校長陳明飛（左）與矽品精密行政長簡坤義共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影
彰化師大校長陳明飛（左）與矽品精密行政長簡坤義共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影

封裝測試產值全球第一的矽品精密，繼彰化廠後，在中科二林廠投資800億元，進度超前，一期已完工，預定10月運轉試產，將有1200名員工進駐，合計四期共將創造7500名就業機會；矽品已啟動人才招募與儲備，今天與彰化師範大學舉辦產學合作簽約儀式，共同儲備半導體封測人才，未來中、彰、雲三地封測基地相呼應，擴大中台灣產業群聚效應。

今天簽約儀式是由彰化師大校長陳明飛與矽品精密行政長簡坤義共同簽署，簡坤義說，既有矽品精密和美廠占地4.5公頃，共有約4000名員工，有7成是彰化人，中科二林廠則有14.5公頃，共分成4期建造，打造高達13萬坪專攻高階封裝測試之高科技廠房。

簡坤義表示，矽品中科二林廠目前第1期1萬2000餘坪廠房已經完工，正在收尾階段，所需人力1200人，現有700位戰士在各個廠房訓練，只要10月機台進駐後，就可以馬上上戰場，正式運轉試產，投入產線以滿足市場需求，後續更將深化產學合作擴及非理工人才，強化中、彰、雲地區人才發展，以全方位供應未來中臺灣各廠人才需求。

彰師大校長陳明飛表示，彰師大雖然是師範學校，但事實上受到少子化衝擊，使得現在從事教職畢業生越來越少，根據統計近年只有20％的畢業生從事教職，因此各學院切和產業需求，順應時代投入各個產業界工作，相信矽品是一個很好的舞台，透過合作管道提早了解封測技術，未來更有機會進入頂端大廠。

矽品精密指出，目前封測業最夯熱門職缺，如設備、製程、測試、IT(軟、硬體)與廠務工程師等技術人才，也歡迎非理工科系一同加入，挑戰業務、採購、管理等多項職缺，畢業後，即能就近前往矽品彰化廠及二林廠就業，公司並有豐富多元的福利制度，尤其在育兒津貼，7歲前每月提供5000元補助，另有上萬家特約商店，從生活上全方位照顧員工。

彰化師大校長陳明飛（左）與矽品精密行政長簡坤義共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影
彰化師大校長陳明飛（左）與矽品精密行政長簡坤義共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影
彰化師大校長陳明飛（左6）與矽品精密行政長簡坤義（左7）共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影
彰化師大校長陳明飛（左6）與矽品精密行政長簡坤義（左7）共同簽署產學合作。記者劉明岩／攝影

矽品 封測

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