快訊

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

永昕生醫與建誼生技簽訂MOU 打造ADC產業價值鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕（4726）今（21）日宣布，繼今年年初與工研院簽訂合作備忘錄，引進ADC（抗體藥物複合體）藥物篩選平台後，為了完整其ADC價值鏈，今日再與建誼生技簽訂合作備忘錄，由永昕負責ADC藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成小分子化學藥物的設計、製程開發及ADC的GMP生產。

永昕總經理陳佩君表示，ADC藥物的製程開發與生產包含了上游的ADC設計與製程開發，中游的抗體、Linker（連接子）及Payload（小分子藥物）生產，以及下游的ADC接合、純化與檢測。永昕為建構完整價值鏈，集合工研院的專利Linker，及建誼在小分子藥物開發暨生產的專長，實踐強強結合的策略。

陳佩君表示，永昕在2019年轉型以來，依據市場趨勢與競爭態勢，越來越確定大Ｄ（發展）中Ｍ（製造）的定位，以研發投入建立技術障礙、提供差異化服務，並透過策略聯盟形成上中下游的完整價值鏈，以提供完整的一站式服務。

建誼總經理張志賢表示，建誼2015年成立以來，專注於小分子藥物的原料藥開發到製程開發與商業量產cGMP生產，至今已完成近90項計畫。本次有機會與永昕生醫攜手跨足新興生物藥的CDMO業務，相信有機會將建誼的業務範疇及專業技術推向另一個層次，因此樂見本次的策略合作，期待聯手將台灣發展為全球ADC藥物的重要生產基地。

依據GlobalData及BioMedTrack預估，至2026年，目前已上市的11項ADC產品銷售額將超過200億美元，2019～2026年複合年成長將達37.8%，可見隨著個人化精準醫療的興起，對新興生物藥的需求日益增加。而定位為大D中Ｍ的CDMO公司永昕生醫，積極提升開發新興生物藥品的新穎技術，包含ADC、異體細胞治療、外泌體（Exosome）等。

工研院

延伸閱讀

工研院、國衛院合攻生醫

新北市續簽MOU媒合交流 高中職生出國1年免休學

新北推出國一年免休學交換計畫 與國際扶輪再簽4年MOU

兩院結婚！國衛院與工研院締約合作 聚焦三大國安議題

相關新聞

聯電當年為何赴大陸設廠？ 曹興誠親曝原因

捐出30億元加強台灣國防的前聯電（2303）董事長曹興誠，在接受英國金融時報訪問時自爆，1988年聯電股東、聲寶董事長陳...

面臨國家級數位攻擊 唐鳳提零信任技術

面對國家級數位武器，強化國家資安韌性不可或缺！數位部長唐鳳21日於台灣資安大會表示，政府應透過吸納人才與公私部門合作等方式，強化網路建設的韌性，更關注「零信任」架構技術。

電信頻譜超標案吵得不可開交 唐鳳這麼說…

電信圈兩大合併案，最近因為頻譜超標問題吵得不可開交，但因為電信頻譜資源分配現在主要由數位發展部職掌，也因此，數位部的看法...

矽品中科二林廠一期10月運轉 預定引進1200名人力

封裝測試產值全球第一的矽品精密，繼彰化廠後，在中科二林廠投資800億元，進度超前，一期已完工，預定10月運轉試產，將有1...

葉佳紋：精聯是匯率貶值受惠者 賺到美中貿易戰利多

精聯電子（3652）今（21）日股票上櫃轉上市，董事長葉佳紋表示，精聯從目前的全球第九大資料收集器公司晉級到前五大是遲早...

NVIDIA新款AI晶片DLSS 3 訂下月12日上市 效能強四倍

NVIDIA (輝達) 今天宣布推出 NVIDIA DLSS 3，這款基於人工智慧 (AI) 的效能倍增技術，開啟了為遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。