永昕生醫與建誼生技簽訂MOU 打造ADC產業價值鏈

永昕（4726）今（21）日宣布，繼今年年初與工研院簽訂合作備忘錄，引進ADC（抗體藥物複合體）藥物篩選平台後，為了完整其ADC價值鏈，今日再與建誼生技簽訂合作備忘錄，由永昕負責ADC藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成小分子化學藥物的設計、製程開發及ADC的GMP生產。

永昕總經理陳佩君表示，ADC藥物的製程開發與生產包含了上游的ADC設計與製程開發，中游的抗體、Linker（連接子）及Payload（小分子藥物）生產，以及下游的ADC接合、純化與檢測。永昕為建構完整價值鏈，集合工研院的專利Linker，及建誼在小分子藥物開發暨生產的專長，實踐強強結合的策略。

陳佩君表示，永昕在2019年轉型以來，依據市場趨勢與競爭態勢，越來越確定大Ｄ（發展）中Ｍ（製造）的定位，以研發投入建立技術障礙、提供差異化服務，並透過策略聯盟形成上中下游的完整價值鏈，以提供完整的一站式服務。

建誼總經理張志賢表示，建誼2015年成立以來，專注於小分子藥物的原料藥開發到製程開發與商業量產cGMP生產，至今已完成近90項計畫。本次有機會與永昕生醫攜手跨足新興生物藥的CDMO業務，相信有機會將建誼的業務範疇及專業技術推向另一個層次，因此樂見本次的策略合作，期待聯手將台灣發展為全球ADC藥物的重要生產基地。

依據GlobalData及BioMedTrack預估，至2026年，目前已上市的11項ADC產品銷售額將超過200億美元，2019～2026年複合年成長將達37.8%，可見隨著個人化精準醫療的興起，對新興生物藥的需求日益增加。而定位為大D中Ｍ的CDMO公司永昕生醫，積極提升開發新興生物藥品的新穎技術，包含ADC、異體細胞治療、外泌體（Exosome）等。