OVO投影電視夯到一頁式詐騙盜圖 業者呼籲慎選通路

無框電視、智慧投影產品夯，台灣串流裝置領導品牌OVO智慧投影機持續進化，「無框電視系列」3D增強版K3E、U5S升級上市，新增支援3D影像、定點縮放、進階個人化、筆電手機全投屏等功能；群眾募資金額突破1,600萬元的子品牌Warpple「輕劇院」LS5，同步於燦坤、momo、PChome、蝦皮、嗨嗨盒子Hihibox 等通路平台正式發售。

台灣智慧投影機市場近兩年快速成長，以投影機取代電視的消費族群成長快速。不過OVO發現，銷售成趨勢後，有盜用商標與產品圖的一頁式詐騙網頁開始出現，特別是近期子品牌Warpple「輕劇院」LS5 預購反應熱烈，天天有人被騙，驚覺事態嚴重。OVO創辦人暨執行長吳有順呼籲大家要在可信賴的通路平台購買，看到低得離譜的價格一定要心存懷疑，以免受騙。

OVO目前三大系列投影機，包括K系列「百吋無框電視」，訴求「主流機種最高水準」，採用高規電視晶片、電影院級DLP、3000流明以上的超高亮度；U系列「掌上無框電視」定位台灣主流機種「綜合體驗第一」，全方位考量預算、性能、亮度、畫質、音效、體積、電池等需求；Warpple「輕劇院」LS5 主打「高CP值」，提供真1080P高規格與極具競爭力的價格，要讓投影機追劇成為年輕人的日常。