高通首度於高雄設立據點 進駐亞灣5G AIoT創新園區

晶片大廠高通於今（21）日宣布，該公司首度於高雄設立據點，「高通南台灣創新中心」正式進駐亞灣5G AIoT創新園區，將支持產業與新創生態系。高雄市長陳其邁預估，高雄半導體完整產業鏈將在5年內成形。

「高通南台灣創新中心」將設置先進無線通訊技術設備，做為新創團隊與產業夥伴交流、測試與展示的基地。中心內的實驗室，配置5G毫米波與Sub-6 GHz頻段5G專用網路，能支援AIoT、O-RAN、小型基地台與機器人等所需的5G場域。

高通也與高雄展覽館簽訂備忘錄，將共同扶植新創，促進5G創新落地商用。

同時，高通也與中華電信（2412）合作，結合產業共同推廣高通無線關愛計畫，希望以5G創新科技，協助南臺灣打造智慧校園。

先前高通曾與其他合作夥伴，共同打造日月光高雄廠成為全球首座5G毫米波企業專網智慧工廠。