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市場盛傳 三星將擴大釋單聯電

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場盛傳，雖消費性電子需求低迷，但為因應主要客戶2023年需求增加，Samsung SystemLSI將擴大與聯電（2303）合作，增加2023年智慧型手機OLED DDI出貨量，法人指出，將有助提升聯電獲利等營運表現。

大型法人機構指出，據韓媒引述業界消息，雖然消費性電子需求低迷，但為因應主要客戶2023年需求增加，Samsung System LSI將擴大與聯電合作，增加2023年智慧型手機OLED DDI出貨量。Samsung System LSI的OLED DDI主要委由聯電及Samsung晶圓代工生產，但Samsung晶圓代工的28nm DDI月產能，2022年及2023年都維持在13K片不變，其中45nm DDI將減少到每月不到4K片。

Samsung System LSI 2023年將擴大28~45nm成熟製程12吋OLED DDI晶圓產能，預期2022年OLED DDI的平均月投片量為29K片，2023年會提高到31K片，年增7%，所以2023年新增產能主要來自委由聯電代工，增加對聯電28nm OLED DDI的平均月投片量，將由2022年13K片增加到2023年15K片，年增15%。

同時也將與聯電簽訂長約，並預付貨款取得聯電新晶圓廠P6 2023年之後開出的產能。聯電採用28nm製程12吋晶圓產線，也有代工CMOS圖像感測器。

聯電 晶圓代工 OLED

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