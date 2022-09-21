NVIDIA新款AI晶片DLSS 3 訂下月12日上市 效能強四倍

NVIDIA (輝達) 今天宣布推出 NVIDIA DLSS 3，這款基於人工智慧 (AI) 的效能倍增技術，開啟了為遊戲及應用程式進行 NVIDIA RTX神經渲染的全新時代。NVIDIA 宣布DLSS 3已獲遊戲生態系的廣泛支持，並有超過 35 款遊戲和應用程式整合此技術。這款新晶片訂10月12日上市。

這項技術在今天 GTC 大會中的 GeForce Beyond 特別直播活動中首次亮相，同時也宣布推出採用全新 NVIDIA Ada Lovelace 架構的 GeForce RTX 40 系列繪圖處理器（ GPU）。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「DLSS 是我們最傑出的發明之一，讓即時光線追蹤成為可能。對遊戲玩家和創作者來說，DLSS 3 可說是又一次飛躍性的提升。我們在 RTX 神經渲染的開創性研究成果開啟全新的可能，讓AI在創造虛擬世界的過程中扮演核心角色。」

DLSS 3已獲得遊戲生態系的廣泛支持，並有超過 35 款遊戲和應用程式整合此技術。

N光線追蹤與 AI 技術的結合為電腦遊戲帶來革命性的改變，大幅提高影像畫質的同時亦顯著提升運算效能。

DLSS 3 採用全新第四代 Tensor 核心及 GeForce RTX 40 系列 GPU 的全新光流加速器 (Optical Flow Accelerator)，是 NVIDIA 深度學習超高取樣技術的最新版本，也加入名為光學多畫格生成 (Optical Multi Frame Generation) 的全新功能。

光學多畫格生成會產生全新畫格，而不只是像素，如此一來便能大幅提升效能。NVIDIA Ada Lovelace 架構中的全新光流加速器會分析兩個連續的遊戲影像，並計算畫格中物體及元素的運動向量數據，而傳統遊戲引擎的運動向量並未模擬這些物體和元素。如此便能大幅減少 AI 渲染粒子、反射、陰影和照明等元素時視覺異常的狀況。

遊戲畫面的兩個超高解析度畫格，以及引擎和光流運動向量，會送入卷積神經網路分析數據，並為每個遊戲渲染的畫格自動產生另外一個畫格，這對即時遊戲渲染來說實為一項創舉。將DLSS 生成的畫格加上DLSS超高解析度畫格，使得 DLSS 3 能夠運用 AI 重建八分之七的顯示像素，與沒有使用DLSS相比，畫格率提升最高達四倍。