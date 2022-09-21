台積電安安寶寶 首次LINE貼圖閃亮登場
台積電（2330）成立滿35周年，台積電職工福利委員會特別推出「我愛安安寶寶正能量篇」LINE貼圖，這也是安安寶寶首次以LINE貼圖方式閃亮登場，Q萌貼圖伴隨「辛苦您了」、「揪甘心」、「事事順心」、「你辦事 我放心」等大字，即日起到10月20日都可以免費下載。
台積電推出的「我愛安安寶寶正能量篇」LINE貼圖共有16款，除了工作上常用「辛苦您了」、「揪甘心」、「沒問題」、「你辦事 我放心」、「我挺你」等正能量中英文文字外，也有日常使用的「真開心」、「太好了」、「事事順心」、「耶誕快樂」及「新年快樂」等常用款。
「我愛安安寶寶正能量篇」即日起開放下載至10月20日止，可使用至2023年3月19日。歡迎大家分享一起免費下載。
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