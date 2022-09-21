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奇景平板TDDI 方案 獲小米擴大採用

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

在那斯達克掛牌的驅動IC廠奇景光電宣布，其平板電腦 TDDI 解決方案奇景HX83121-A，已導入到多款主流平板電腦產品中量產，最近更被小米擴大採用於最新的高階小米平板 5 Pro 12.4，及小米 Book S 12.4 二合一筆電。

奇景指出，HX83121-A是業界首款導入量產的平板電腦 TDDI解決方案，可支援更高顯示幀率與高觸控精準度的主動式手寫筆功能，並提供市場上最多的觸控通道（touch channels）。

奇景並提到，小米於8 月發布最新小米平板 5 Pro 12.4，內建 HX83121-A TDDI 解決方案，支援 12.4 吋 WQXGA 120Hz 螢幕。此外，小米新發布並剛獲得2022年紅點設計獎的小米Book S 12.4二合一筆記型電腦，也搭載HX83121-A TDDI 方案，搭配小米專屬的智慧手寫筆，採用奇景主動式手寫筆技術，平板用戶可輕鬆流暢地在筆電模式、畫布模式與平板模式之間切換。

平板電腦 小米

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