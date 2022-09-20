花旗：美英投資人對亞洲科技業最關心的四個問題

花旗證券發布報告指出，亞洲科技公司將再向下調整獲利預期，到今年第4季及明年第1季，繼出貨量下滑之後，獲利及平均產品單價（ASP）會面臨更多壓力。

花旗上周拜訪美國及英國客戶，發現美英投資人最關心的四個問題為：一，汽車及工業需求可以彌補消費電子的疲弱嗎？二，美國對中國科技企業會有更多的限制嗎？三，台積電（2330）可以免於衝擊嗎？四，有哪些轉折的指標？

花旗的報告點出，科技業的獲利下修周期才剛開始。台積電無法免於周期下滑的衝擊，但仍會保持韌性，長期成長前景維持不變。

報告指出，台積電的資本支出高點應該是在今年。台積電明年資本支出下滑，主要是在更成熟的製程，但在先進製程（尤其是在3奈米）的擴張仍不會改變。英特爾的I/O SoC、GPU及性能核心仍將交給台積電，到2024年，英特爾對台積電的貢獻還會上揚。

至於美國對中國科技公司會有更多禁令嗎？花旗認為，基於美國已公布的禁令，未來如果進一步限制先進製程或人工智慧（AI）也不令人意外。因此，中國晶圓代工廠預期將持續甚至加速擴張，最後可能造成28奈米生產過剩。

報告也指出，大多數整合元件大廠（IDM）看好汽車/工業應用在半導體產業的結構性長期成長。不過，花旗提醒，仍然要注意通膨上揚是否會影響這些非消費需求，尤其是在公用事業成本高昂的歐洲。