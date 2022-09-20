蘋果新機貢獻 8月外銷訂單由黑翻紅

雖然全球經濟受到通膨、升息影響，但因各品牌電子新品上市等需求，外銷訂單在7月翻黑後，火速於8月翻紅，8月外銷訂單545.9億美元，較去年同期增2%。不過，統計處預估，因通膨壓力居高不下、美中科技紛爭、中國持續維持疫情清零等，9月外銷訂單恐再翻黑。

8月外銷訂單545.9億美元，年增2%，優於前次預估的持續負成長，「蘋果」功勞頗豐。經濟部統計處長黃于玲指出，這是因為經實際調查，僅有7.6%家廠商因中國大陸限電與疫情清零措施受到影響，整體衝擊較預期小；同時，全球終端需求疲弱情況下，原認為會削減電子新品備貨成長力道，但也優於預期。

統計處表示，按貨品別觀察，電子及資訊通信產品受惠5G、高效能運算、車用電子及數位轉型需求熱絡，加上手機及相關零組件接單受惠於iPho較上年同月成長，讓接單分別年增15.4%、3.1%；而光學器材因終端產品需求疲弱，加上客戶端持續去化庫存，對面板需求減少，且價格續跌，年減36.5%。

傳統貨品方面，因全球通膨壓力升溫，終端市場需求疲軟，廠商投資意願保守，加上油價續居高檔壓抑部分石化產品加工利差，致塑橡膠製品、基本金屬、機械及化學品分別年減25.3%、22.6%、15.2%及13%

另外，主要接單地區由於中國大陸與香港因疫情措施、限電等因素，內部經濟放緩，年減25.5%，跌幅創13年最大；美國、歐洲訂單金額均創同月新高；東協在大陸及歐美經濟放緩後，嶄露頭角，訂單金額年增35.1%，連續27個月正成長。

展望未來，雖然因各國際品牌消費性電子新品接續上市，加上5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用及企業數位轉型需求仍強，有助於外銷接單持穩；但統計處認為，俄烏戰爭持續，全球通膨壓力居高不下，加上美中科技紛爭再起波瀾，以及中國大陸疫情清零政策，還是可能抑制全球經濟成長力道及外銷接單動能。統計處預估，9月外銷訂單仍將翻黑、年減9.4至7%；今年第3季外銷訂單金額預估將年減3.4至2.5%。黃于玲表示，這種「紅黑震盪」很難評估將會持續多久，不過第四季因進入聖誕旺季，還有機會拚正成長。