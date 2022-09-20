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Meta、文策院、XRSPACE跨界合作 打造台灣文化元宇宙

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
Meta、文策院、XRSPACE、北港朝天宮攜手打造台灣文化元宇宙。 Meta／提供
Meta、文策院、XRSPACE、北港朝天宮攜手打造台灣文化元宇宙。 Meta／提供

Meta、文策院、XRSPACE今（20）日宣布攜手打造「台灣文化元宇宙」，首站結合北港朝天宮，塑造虛擬媽祖聖殿，透過元宇宙宮廟服務與串接金流，民眾可以在元宇宙體驗參拜媽祖、點光明燈、擲茭等。

Meta表示，自 5 月在台成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，此次與文策院再度聯手，包括催生台灣原創 XR 內容、培育新一代 XR 創作者，以及支持台灣優質 XR 內容走向國際。

XRSPACE由前宏達電（2498）執行長周永明創立，周永明也透過視訊表示，元宇宙將是下一世代的網路世界，其體驗是從現在的2D，到360度的3D、多人即時互動體驗， 元宇宙將是一個虛擬但真實存在的社會經濟體系，未來各種溝通、互動、學習、娛樂、健康、宗教等，都會在元宇宙發生，將是人類的新文明。

周永明指出，五年前XRSPACE成立時，希望台灣在下一代的網路世代不要缺席，因此提前投資人才、建立技術能力。此次融合宮廟服務，讓全球信眾可以敬拜媽祖、辦活動、進行文化交流，不僅是展現高科技，更希望台灣傳統文化信仰可以提前建立跨世代的數位形象。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，希望以朝天宮為中心，帶動周圍鄉鎮的觀光旅遊，朝天宮本來就有很多的進香人士，透過元宇宙將讓全世界看到朝天宮、了解台灣宗教文化。

未來可以讓不方便回台的信眾，隨時可以接觸媽祖。宮廟不是只有拜拜，還提供心靈慰藉、教化的意義，除了保庇信眾以外，更希望民眾也能了解朝天宮的建築藝術之美。

元宇宙 Meta 北港朝天宮 宏達電

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