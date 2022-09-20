伊雲谷聯手SAP 助攻台灣企業加速數位減碳

全球淨零排放趨勢下，碳關稅勢在必行，以出口為導向的製造業首當其衝。數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）以產業經驗優勢，結合 ESG、 ERP 與 AI 團隊，結盟全球企業級解決方案市場領導廠商 SAP，鎖定強勁減碳需求，針對台灣企業打造「伊雲谷一站式碳管理解決方案」，以 SAP 商業技術雲端平台為基礎，協助台灣企業進行數位化碳盤查，並透過雲端數據分析能力，快速產生國際合規碳報表，加速企業建立碳資產並訂定永續目標，助攻台灣產業「數位先行，永續轉型」，打造國際綠色競爭力。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，永續是企業競爭力的關鍵指標，台灣居國際供應鏈要角，但永續進程卻相對緩慢，減碳是台灣產業界的共同難題，台灣企業亟需與國際接軌的永續解決方案。為此，伊雲谷聯手 SAP，希望結合伊雲谷台灣產業數位轉型經驗，鍵結 SAP 國際級的技術資源，打造可快速導入的功能模組，讓不同規模的企業以數位化的方式加速永續轉型。我們期盼藉由連結國際標準與在地產業洞察，為台灣企業備齊永續利器、緩解碳焦慮，助台灣企業達到綠色轉型。

SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟指出，永續的落實程度取決於企業數據的完整性，企業應建構數位核心並注入永續因子，使每個營運節點都能進行永續轉型，從根本強化整體綠色競爭力。全球前百大綠色企業中，有 97% 是 SAP 的客戶，我們將汲取全球的永續轉型精隨，以雲端技術力聯手台灣在地夥伴，將技術能量落地台灣產業，成為台灣企業永續轉型的堅實可靠後盾，全面共創永續藍圖。

伊雲谷的「一站式碳管理解決方案」，從環境教育、碳盤查到減碳策略分析建議，階段性提供企業手把手永續服務。團隊包含 ESG 和 ERP 專家，第一階段助企業聚焦碳盤查方向，第二階段接透過數位化碳盤查和能源管理，助攻企業加速完成 ISO 14064（直接碳排）、ISO 50001（能源間接碳排）、ISO 14067（上下游碳排），了解碳排熱點並優化能源管理，提升減碳效率。第三階段於企業完成碳健檢後，結合 SAP 商業技術雲端平台的相關技術，透過 AI 計算出產品碳足跡，提供永續策略規劃，讓企業贏在永續起跑點。