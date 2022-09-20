凱基證券主辦輔導 精聯電子21日轉上市掛牌

凱基證券持續發掘產業具發展潛力的優質企業，主辦之軍工規手持電腦品牌廠精聯電子（3652）於9月21日轉上市掛牌。凱基證券一直以來積極協助、輔導優質企業進入資本市場，活絡資本市場的能力備受肯定。

凱基證券表示，在5G、物聯網及自動化趨勢浪潮下，精聯電子以強大技術能量、豐富產品組合與高度服務品質，成為自動辨識資料領域領導大廠。精聯電子專注研發、製造，主要產品可分為軍工規行動電腦及條碼掃描、RFID reader三大類，並開發所需之相關應用軟體、整合系統，提供產業所需的完整軟硬體解決方案，以「unitech」自有品牌行銷全球。營運模式為以台灣作為研發、生產與營運中心，並於全球各主要市場如美國、歐洲、日本及中國大陸設置海外轉投資公司就近服務客戶。

2022年雖全球籠罩在俄烏戰爭及通膨等陰霾之下，但隨著缺料問題緩解，以及全球自動化趨勢持續帶動下，精聯電子在2022年上半年繳出營收11.35 億元，稅後純益0.56億元，年增49.93%的亮眼表現。展望下半年，出貨回溫，帶動全年營收較去年提升，力拚創高，獲利則續看高成長，重返歷史高檔水準。