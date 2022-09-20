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低軌衛星打造通訊零死角 法人：台廠5G供應鏈跟著沾光

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
馬斯克8月下旬在與T-Mobile執行長Mike Sievert共同主持的活動上宣布，2023年將推出第二代星鏈（Starlink）低軌衛星，除了藉助SpaceX星艦（Starship）太空發射載具來升空，也將利用T-Mobile的部分5G頻譜來達陣，這意味著，通訊覆蓋率將大幅提高。圖／美聯社
馬斯克8月下旬在與T-Mobile執行長Mike Sievert共同主持的活動上宣布，2023年將推出第二代星鏈（Starlink）低軌衛星，除了藉助SpaceX星艦（Starship）太空發射載具來升空，也將利用T-Mobile的部分5G頻譜來達陣，這意味著，通訊覆蓋率將大幅提高。圖／美聯社

近期全球股市因美國CPI數據不如預期，美股大跌拖累全球股市，市場一片哀嚎中，仍舊有部分族群持續受市場熱議，躍上太空的「低軌衛星（Low Earth Orbit）」，就是一例。

根據美國科技新聞網The Verge報導，馬斯克8月下旬在與T-Mobile執行長Mike Sievert共同主持的活動上宣布，2023年將推出第二代星鏈（Starlink）低軌衛星，除了藉助SpaceX星艦（Starship）太空發射載具來升空，也將利用T-Mobile的部分5G頻譜來達陣，這意味著，通訊覆蓋率將大幅提高，未來用戶即便位在沒有基地台的偏遠地區，訊息仍可直接傳輸到手機，全球通訊死角有望消除。

法人表示，今年低軌衛星話題不斷，除了俄烏戰事意外掀起烏克蘭因SpaceX低軌衛星支援，使該國網路通訊得以持續對外聯繫之外，SpaceX與T-Mobile的攜手合作，以及萬眾矚目的iPhone 14系列，其中一大亮點新增「衛星通訊SOS緊急求救」功能，讓蘋果新機天線連上衛星通訊服務，就算不在手機通訊覆蓋範圍，仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話，這項服務預計年底前先在美、加地區推出。

國泰台灣5G+ ETF（00881）經理人蘇鼎宇表示，低軌衛星，顧名思義主要是其所在位置高度較低，通常距離地球約300至1200公里，以地面通訊為主，可補足4G、5G等系統在偏遠地區收訊不佳的情形，當然這也意味著低軌衛星的成功發射，將加速全球通訊，預期將帶來新型態通訊商機，直接受益族群包括低軌衛星族群、網通業，以及5G產業供應鏈。

蘇鼎宇補充，依研究機構推估全球太空經濟2040年將超過1兆美金，台廠也開始搶攻這塊藍海商機。聯發科日前使用搭載自家具5G NR NTN（Non Terestrial Network）衛星網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試且成功打通衛星連線，讓5G手機直接透過衛星通訊串連全球，此創舉超越高通，有望締造通訊史上重要里程碑。

鴻海董事長劉揚偉在今年股東會上宣布，低軌衛星是未來三年鴻海聚焦的新事業之一，明年可能看到鴻海製造的衛星飛上天空。低軌衛星加速5G通訊覆蓋率，以及帶來的太空商機，讓相關族群後市看漲，投資人可密切留意。

5G 智慧型手機 鴻海 劉揚偉 SpaceX

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