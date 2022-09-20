維田董座：明年營運估雙位數成長

工業電腦大廠維田科技（6570）董事長李傳德今（20）日表示，明年以最保守來看，預估營運仍可雙位數成長。

李傳德說明，雖然現在經濟情勢不穩，但是工控方面，這些基礎建設、設備與生產投資，都是在景氣趨緩時進行設備整改「在景氣正好時，哪有時間修設備」， 因此對工業電腦、IPC廠商來說，這些都是剛性需求。

他也指出，比起來維田基期還算偏低，且無論是在標準品、專案等均已累積技術，比起大環境有機會再成長。

維田先前因為缺料影響出貨，不過上半年遞延的貨陸續都會在第3季開始出貨。該公司也表示，雖然部分CPU、MCU還是缺，但是第4季料況比第3季好。

看好智慧交通未來成長空間，維田加速開發應用於如海事船舶、軌道交通、智慧車載等方面應用，提升交通安全上的操作便利性與可靠性，由於維田產品具有備強固耐震，耐候佳等特點，目前已有中國大陸工程車、台灣電動巴士、充電樁等客戶所使用，公司也持續配合客戶所需，開發新應用領域應用（包含加油站等戶外應用的高階產品以及公路、軌道IoT監控等），預期整體智慧交通明年將會有進一步成長。

維田今年正式取得ISO 13485的安規認證，為維田前進醫療市場跨出重要的第一步，首批醫療用平板預計年底前即可出貨，並接續推出應用於病房照護、視覺分析智能醫療等醫療專用產品，將一口氣發表醫療用主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像（如X光片等），大幅提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，及進行數據分析等，更能有效減少、甚至避免醫療中的許多差錯，從而提高醫療服務質量。

而為持續深化海外市場，進一步拉高海外訂單能見單，維田預計參加11月份德國紐倫堡自動化展(SPS 2022)，維田展出多種規格工業自動化與機器視覺等新產品，爭取更多國際客戶合作，並規劃明年起亦將擴大通路佈局與海外據點設立，並同時持續拓展歐洲當地經銷通路，全面搶佔全球工業4.0商機。