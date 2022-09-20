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今年營運展望不變 維田：全年營收保持高成長

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦大廠維田科技（6570）在智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大領域布局效益顯現，今年營運保持雙位數成長態勢，從7月起更連續兩個月營收創歷史新高。維田表示，今年公司營運規模擴大、費用控制得宜、加上美元匯率走升及產品售價調漲等因素，今年獲利成長值得期待。

維田進一步表示，受惠零組件缺料情況緩解及料況掌控得宜，帶動公司專案出貨順暢，其中美國千萬專案客戶產品需求範圍較廣，推升維田出貨力道更為強勁，加上歐洲的食品加工專案以及延續去年的加油站專案貢獻，預期下半年出貨表現將更優於上半年水準。

維田產品銷售區域比重約為歐洲51%，美洲34.6%，亞洲13.7%，近年因為疫情與戰爭影響，新基建需求較以往更為強勁，製造業邁向智慧工廠轉型以強化競爭力，加上因應疫情期間人力短缺問題，各大產業紛紛投入機器運用，預期將因此帶動更多工業電腦需求。維田的工業電腦產品具有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，並且長期與工業自動化、食品工業、化工業、石化業、運輸交通業等領域等客戶維持穩定關係，有助於維田進一步強攻工業電腦市場。

維田瞄準智慧製造、智慧交通、智慧醫療等利基型產業領域發展，提供完整的垂直應用領域與ODM客製化解決方案，針對客戶需求開發軟、硬體完整之解決方案，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度。

在智慧製造領域，該公司表示，工業自動化相關設備仍是維田主要營收來源，去年新上市如「智慧製造HMI人機介面」、「不鏽鋼全防水工業電腦」等，目前已有明顯營收貢獻，今年新推出的「機器視覺應用」工業電腦（Machine Vision BOX PC），更能藉由透過電腦視覺輔助，大幅提升影像辨識及判斷效率，並可廣泛應用在各類製造業AI自動化生產、瑕疵檢測、圖像辨識、邊緣運算、大數據等等，進一步強化公司產品布局。

該公司8月營收為1.28億元，為歷年同期新高，分別較上月及去年同期成長21.2%、60.6%；累計前8月合併營收7.14億元，亦為歷年同期新高、年增32.8%。

工業電腦 營收

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