出席資安大會 蔡總統盼將台灣打造成可信賴的智慧國家

蔡總統今（20）日出席「2022台灣資安大會」開幕典禮時表示，政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系，也持續跟理念相近的國際夥伴合作、交流情資，共同維繫關鍵基礎設施的韌性。她期盼所有資安領域的先進都能夠攜手努力，將台灣打造成為一個堅韌、安全、可信賴的智慧國家。

蔡總統致詞時指出，這麼多年來，「台灣資安大會」已經成為亞太地區最具指標性的，且是實體的資安展覽。不僅規模越做越大、與會貴賓越來越多，參與成員的領域也越來越多元。

她說，今天現場有資安界的夥伴、政府相關部門的代表，還有許多產業界的朋友共襄盛舉。可見「資安」在台灣是越來越受到重視。

蔡總統表示，今年大會的核心概念是「數位轉型、資安升級」，這跟政府的發展方向不謀而合。就在上個月，規劃已久的「數位發展部」正式成立；今年年底，「國家資通安全研究院」也會正式上路。面對各式各樣的資安威脅，不但要提高警覺，還要強化「公私協力、國際合作」，讓資安防護網更加精進完備。

她說，做資安不能單打獨鬥，必須倚靠聯防。政府正加快腳步，全力打造更完善的資安聯防體系。現在，金管會已經修改相關法規，逐步推動上市櫃公司設立資安專責單位和資安長。今年年底，就有113家上市櫃公司必須完成目標。

蔡總統提到，許多高科技業者也了解到情資交流的重要性，因此成立了「台灣資安主管聯盟」(Taiwan CSIO Alliance)，目前已經有超過80間公司加入。更高興看到的是，在台積電與工研院等各界努力下，成功推動全球第一個半導體資安標準SEMI E187來強化供應鏈安全。

蔡總統表示，台灣也持續跟理念相近的國際夥伴合作，合作對象不是只有公部門對公部門，更延伸到跟國際科技業者合作、交流情資，共同維繫我們關鍵基礎設施的韌性。未來，台灣的資安工作還有許多需要努力的地方和共同投入。

蔡總統說，這次來參展的廠商，有好幾家新創的資安公司。她期待所有資安領域的先進、好朋友，不論是來自政府部門或是民間企業，都能夠攜手努力，將台灣打造成為一個「堅韌、安全、可信賴的智慧國家」。

包括國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、國安會諮詢委員李漢銘、數位發展部長唐鳳、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、網路家庭董事長暨iThome發行人詹宏志、台灣資安大會創辦人暨iThome社長谷祖惠及臺灣資安大會主席暨iThome總編輯吳其勳等均出席這項活動。