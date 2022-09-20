台灣資安館集結42家廠商 唐鳳對2技術最感興趣

為落實「六大核心戰略產業，以資安為後盾」的國家政策，引導產業數位升級，提升產業韌性，數位發展部數位產業署於即日起至22日假南港展覽館二館「2022臺灣資安大會」設立「臺灣資安館」，並集結42家資安廠商參與。

這次展出數位發展部長唐鳳也親自到場參觀，現場就被問及對於那些技術比較感興趣？唐鳳說，自己先前確診在家辦公時，都是依靠採零信任方式、行動載具簽公文，也就是用行動自然人憑證電子簽章技術，剛剛有看到類似的技術，但該廠商產生簽章的速度比數位部快，會回去看能不能在技術上加油。

至於是否未來會導入公部門使用，唐鳳說，重點還是使用流程，因為資安的推廣很大部分仰賴於養成好的資安習慣，要比本來習慣來的容易，就像戴口罩勤洗手一樣，所以主要還是參考使用流程，更快速、更簡便、讓使用者知道自己在做甚麼，好的習慣才更容易擴散。

此外，唐鳳也提到看到隱私強化技術，強調搜尋歷史等，處理方可以在不知道搜尋什麼條件情況下還是可以搜尋，資料的儲存跟運算都拆開，這是數位部很關注的隱私強化技術，多元創新司也會有相關的技術推出。

產業署表示，台灣資安館整合12家業者打造智慧綠能、工控安全、供應鏈安全、物聯網資安標準等四大資安情境互動體驗，讓產業及民眾感受資安防護力，並集結42家資安廠商參與展示，展現台灣資安自主研發能量。

本次「臺灣資安館」，在「智慧綠能」主題區，展示太陽能電網用電監控情境，讓民眾與光雕投影互動，體驗透過導入「應用程式白名單」，系統就只能執行被允許的『白名單』程式，阻止駭客啟動其他沒被允許的程式；在「工控安全」主題區，聚焦半導體設備資安標準SEMI E187，推動半導體設備業者如銘異，結合資安廠商TxOne展示設備進場前應確實執行病毒檢測，並搭配竣盟戰情室監控資安事件，符合環境安全監控。

此外，數位部產業署為協助產業提升資安意識，於今年度徵選10個產業公協會如工具機、電子設備、雲協、車聯網等及潛力與卓越之中堅企業，進行150家企業資安評級，結合資安廠商協助產業擬定資安升級計畫，強化產業資安防護，並於大會期間舉辦「中堅企業暨產業資安階段成果發表會」及「產業資安座談會」，透過產業經驗分享與交流，帶動產業資安的防護意識，致力以「資安好，台灣產業才能更好」為目標，強化產業資安防護。